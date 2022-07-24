Стадион: Parnu Rannastaadion
История личных встреч
Пайде Линнамеесконд
Арарат-Армения
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингате Эбрима
|2 (1)
|0.67
|Лутс Сиим
|1
|0.33
|Пихт Кристофер
|1
|0.33
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёёль Карл
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Саарма Роби
|1
|0
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирмину Угу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1
Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 0:3 Таммека - Пайде Линнамеесконд 1:3
Арарат-Армения
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ван 1:0
Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Нораванк 2:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 1:1 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Ван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 0:3 Нораванк - Арарат-Армения 0:2 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Ван 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения
Исход игры
Пайде Линнамеесконд
35% (14)
Ничья
35% (14)
Арарат-Армения
30% (12)
Тотал 2.5
Больше
25% (10)
Меньше
75% (30)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (13)
1:0 Пайде Линнамеесконд
20% (8)
0:1 Арарат-Армения
20% (8)
2:1 Пайде Линнамеесконд
15% (6)
1:2 Арарат-Армения
10% (4)
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