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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Пайде Линнамеесконд
 
Позже
Арарат-Армения
Прогнозы 41
Пайде Линнамеесконд 34.1% (14)
X 34.1% (14)
Арарат-Армения 31.7% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Арарат-Армения
3.26
3.25
2.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Арарат-Армения

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингате Эбрима 2 (1) 0.67
Лутс Сиим 1 0.33
Пихт Кристофер 1 0.33
Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёёль Карл 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Саарма Роби 1 0
Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирмину Угу 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1
Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 0:3 Таммека - Пайде Линнамеесконд 1:3
Арарат-Армения
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ван 1:0
Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Нораванк 2:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 1:1 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Ван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 0:3 Нораванк - Арарат-Армения 0:2 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Ван 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2022, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Пайде Линнамеесконд 34.1% (14)
    X 34.1% (14)
    Арарат-Армения 31.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пайде Линнамеесконд
    Ничья
    Арарат-Армения
    3.26
    3.25
    2.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения

    Исход игры
    Пайде Линнамеесконд
    35% (14)
    Ничья
    35% (14)
    Арарат-Армения
    30% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (10)
    Меньше
    75% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (13)
    1:0 Пайде Линнамеесконд
    20% (8)
    0:1 Арарат-Армения
    20% (8)
    2:1 Пайде Линнамеесконд
    15% (6)
    1:2 Арарат-Армения
    10% (4)
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    Пайде Линнамеесконд
    Арарат-Армения
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