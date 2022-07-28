Стадион: Centenary Stadium
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
15' ГолХонни Кастро
30' Желтая карточкаПрша Роко
39' Желтая карточкаAdin Bajric
44' Желтая карточкаЭмерсон Марселина
Ход матча
15'
1:0
30'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
12
Прша
Роко
63
Хонни
Кастро
10
Додо
Родолфо
25
Frane
Ikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Хонни КастроНападающий
- Нападающий
-
10 Додо РодолфоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Султана СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Leon Borg
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нишевич Бранко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Frane IkicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Рибич ФарисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Amar Osim
История личных встреч
Хамрун Спартанс
Вележ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хонни Кастро
|2
|0.5
|Гийомье Мэтью
|2
|0.5
|Додо Родолфо
|1
|0.25
|Прша Роко
|1
|0.25
|Машике Элвис
|0
|0
Вележ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вележ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаскич Нермин
|1
|0
|Чосич Мехмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2
Вележ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1
Вараждин - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:0 Вележ
Исход игры
Хамрун Спартанс
44.2% (50)
Ничья
37.2% (42)
Вележ
18.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (27)
Меньше
75.68% (84)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
1:0 Хамрун Спартанс
21.2% (24)
2:1 Хамрун Спартанс
13.3% (15)
1:2 Вележ
8.8% (10)
2:0 Хамрун Спартанс
8.8% (10)
0:1 Вележ
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Вележ
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!