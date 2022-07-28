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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хамрун Спартанс
1:0
Первый тайм: 45+'
Вележ
0'
1:0
15' Гол
Хонни Кастро
30' Желтая карточка
Прша Роко
39' Желтая карточка
Adin Bajric
44' Желтая карточка
Эмерсон Марселина

Ход матча

15'
Хонни Кастро
(Машике Элвис)
1:0
30'
Прша Роко
 
39'
 
Adin Bajric
39'
 
Павич Антонио
Халилович Эмир
44'
Эмерсон Марселина
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 112
Хамрун Спартанс 44.6% (50)
X 37.5% (42)
Вележ 17.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Вележ
2.92
4.27
8.64
Все Коэффициенты
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
28
Корболан
Хуан
94
Камензули
Райан
12
Прша
Роко
6
Гийомье
Мэтью
63
Хонни
Кастро
9
Машике
Элвис
10
Додо
Родолфо
93
Богданович
Славиша
6
Зелькович
Самир
25
Frane
Ikic
5
Adin
Bajric
8
Чосич
Мехмед
26
Халилович
Эмир
24
Хасанович
Дино
88
Радовац
Самир
7
Пршеш
Омар
23
Djordje
Pantelic
17
Хаскич
Нермин
Хамрун Спартанс
5-2-3
Вележ
3-5-2

История личных встреч

Хамрун Спартанс
Вележ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хонни Кастро 2 0.5
Гийомье Мэтью 2 0.5
Додо Родолфо 1 0.25
Прша Роко 1 0.25
Машике Элвис 0 0
Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вележ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаскич Нермин 1 0
Чосич Мехмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2
Вележ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1
Вараждин - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Эмерсон Марселина получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Халилович Эмир уходит с поля. Павич Антонио выходит вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Adin Bajric получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Roko Prsa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Jonny бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Хамрун Спартанс 44.6% (50)
X 37.5% (42)
Вележ 17.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Вележ
2.92
4.27
8.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хамрун Спартанс 1:0 Вележ онлайн

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Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:0 Вележ

Исход игры
Хамрун Спартанс
44.2% (50)
Ничья
37.2% (42)
Вележ
18.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (27)
Меньше
75.68% (84)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
1:0 Хамрун Спартанс
21.2% (24)
2:1 Хамрун Спартанс
13.3% (15)
1:2 Вележ
8.8% (10)
2:0 Хамрун Спартанс
8.8% (10)
0:1 Вележ
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Вележ
1.8% (2)
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