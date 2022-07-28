Стадион: Centenary Stadium
1:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолХонни Кастро
30' Желтая карточкаПрша Роко
39' Желтая карточкаAdin Bajric
44' Желтая карточкаБорг Стив
44' Желтая карточкаЭмерсон Марселина
59' Желтая карточкаХасанович Дино
62' Желтая карточкаХонни Кастро
83' Желтая карточкаMousa Balla Sowe
90'+13
Ход матча
15'
1:0
30'
39'
44'
59'
62'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
12
Прша
Роко
63
Хонни
Кастро
10
Додо
Родолфо
25
Frane
Ikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Хонни КастроНападающий
- Нападающий
-
10 Додо РодолфоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Султана СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Leon Borg
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нишевич Бранко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Frane IkicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Рибич ФарисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Amar Osim
История личных встреч
Хамрун Спартанс
Вележ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хонни Кастро
|2
|0.5
|Гийомье Мэтью
|2
|0.5
|Додо Родолфо
|1
|0.25
|Прша Роко
|1
|0.25
|Машике Элвис
|0
|0
Вележ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Эмерсон Марселина
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Mousa Balla Sowe
|1
|0
Вележ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаскич Нермин
|1
|0
|Хасанович Дино
|1
|0
|Чосич Мехмед
|1
|0
|Adin Bajric
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2
Вележ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1
Вараждин - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:0 Вележ
Исход игры
Хамрун Спартанс
44.2% (50)
Ничья
37.2% (42)
Вележ
18.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (27)
Меньше
75.68% (84)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
1:0 Хамрун Спартанс
21.2% (24)
2:1 Хамрун Спартанс
13.3% (15)
1:2 Вележ
8.8% (10)
2:0 Хамрун Спартанс
8.8% (10)
0:1 Вележ
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Вележ
1.8% (2)
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