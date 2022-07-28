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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хамрун Спартанс
1:0
Конец матча
Вележ
0'
1:0
15' Гол
Хонни Кастро
30' Желтая карточка
Прша Роко
39' Желтая карточка
Adin Bajric
44' Желтая карточка
Борг Стив
44' Желтая карточка
Эмерсон Марселина
59' Желтая карточка
Хасанович Дино
62' Желтая карточка
Хонни Кастро
83' Желтая карточка
Mousa Balla Sowe
90'+13

Ход матча

15'
Хонни Кастро
(Машике Элвис)
1:0
30'
Прша Роко
 
39'
 
Adin Bajric
39'
 
Павич Антонио
Халилович Эмир
44'
Борг Стив
 
44'
Эмерсон Марселина
 
57'
 
Анджушич Неманья
Радовац Самир
59'
 
Хасанович Дино
62'
Хонни Кастро
 
62'
Mousa Balla Sowe
Машике Элвис
 
62'
Неделькович Игор
Хонни Кастро
 
68'
 
Arman Dzankovic
Djordje Pantelic
69'
 
Вехабович Эдо
Пршеш Омар
69'
 
Деянович Ален
Чосич Мехмед
80'
Феделе Маттео
Гийомье Мэтью
 
80'
Rodrigo Callegari
Бьеличич Огнен
 
83'
Mousa Balla Sowe
 
85'
Ederson Bruno Domingos Eder
Додо Родолфо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 113
Хамрун Спартанс 44.2% (50)
X 37.2% (42)
Вележ 18.6% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
28
Корболан
Хуан
94
Камензули
Райан
12
Прша
Роко
6
Гийомье
Мэтью
63
Хонни
Кастро
9
Машике
Элвис
10
Додо
Родолфо
93
Богданович
Славиша
6
Зелькович
Самир
25
Frane
Ikic
5
Adin
Bajric
8
Чосич
Мехмед
26
Халилович
Эмир
24
Хасанович
Дино
88
Радовац
Самир
7
Пршеш
Омар
23
Djordje
Pantelic
17
Хаскич
Нермин
Хамрун Спартанс
5-2-3
Вележ
3-5-2

История личных встреч

Хамрун Спартанс
Вележ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хонни Кастро 2 0.5
Гийомье Мэтью 2 0.5
Додо Родолфо 1 0.25
Прша Роко 1 0.25
Машике Элвис 0 0
Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 1 0
Хонни Кастро 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Прша Роко 1 0
Mousa Balla Sowe 1 0
Вележ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаскич Нермин 1 0
Хасанович Дино 1 0
Чосич Мехмед 1 0
Adin Bajric 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2
Вележ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1
Вараждин - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Эмерсон Марселина получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Борг Стив получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Халилович Эмир уходит с поля. Павич Антонио выходит вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Adin Bajric получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Roko Prsa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Jonny бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Хамрун Спартанс 44.2% (50)
X 37.2% (42)
Вележ 18.6% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:0 Вележ

Исход игры
Хамрун Спартанс
44.2% (50)
Ничья
37.2% (42)
Вележ
18.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (27)
Меньше
75.68% (84)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
1:0 Хамрун Спартанс
21.2% (24)
2:1 Хамрун Спартанс
13.3% (15)
1:2 Вележ
8.8% (10)
2:0 Хамрун Спартанс
8.8% (10)
0:1 Вележ
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Вележ
1.8% (2)
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