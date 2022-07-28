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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Крузейдерс
1:1
Конец матча
Базель
0'
22' Желтая карточка
Zeki Amdouni
0:1
36' Гол
Миллар Лиам
1:1
53' Гол
Бернс Билли
70' Желтая карточка
Хегарти Кристофер
74' Желтая карточка
Jonathan McMurray
74' Желтая карточка
Пельмар Анди
85' Желтая карточка
Лоури Филип
86' Желтая карточка
Салаи Адам
88' Желтая карточка
Оуэнс Джордан
90' Желтая карточка
Хитли Пол
90'+5

Ход матча

22'
 
Zeki Amdouni
36'
0:1
Миллар Лиам
53'
Бернс Билли
(Jarlath O'Rourke)
1:1
60'
Jonathan McMurray
Винчестер Джуд
 
68'
 
Каттербах Ноа
Комас Арнау
70'
Хегарти Кристофер
 
72'
Уэйр Робби
Ross Clarke1
 
74'
Jonathan McMurray
 
74'
 
Пельмар Анди
75'
 
Ндой Дан
Малес Дариан
82'
Оуэнс Джордан
Хегарти Кристофер
 
85'
Лоури Филип
 
86'
 
Салаи Адам
88'
Оуэнс Джордан
 
90'
 
Sayfallah Ltaief
Миллар Лиам
90'
Хитли Пол
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 113
Крузейдерс 3.5% (4)
X 5.3% (6)
Базель 91.2% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Таффей
Джонатан
3
Хегарти
Кристофер
2
Бернс
Билли
15
Jarlath
O'Rourke
20
Daniel
Larmour
25
Ross
Clarke1
22
Хитли
Пол
8
Кеннеди
Бен
14
Форсайт
Джордан
19
Винчестер
Джуд
7
Лоури
Филип
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
6
Джига
Нассер
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
11
Салаи
Адам
Крузейдерс
3-5-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейдерс
Базель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернс Билли 2 0.5
Винчестер Джуд 1 0.25
Хитли Пол 1 0.25
Форсайт Джордан 1 0.25
Jarlath O'Rourke 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 1 0.5
Миллар Лиам 1 0.5
Ндой Дан 1 0.5
Фрай Фабиан 0 0

Карточки

Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитли Пол 2 0
Лоури Филип 1 0
Оуэнс Джордан 1 0
Хегарти Кристофер 1 0
Jonathan McMurray 1 0
Daniel Larmour 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 1 1
Салаи Адам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Zeki Amdouni 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейдерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Базель - Крузейдерс 2:0 Крузейдерс - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3
Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0
Базель
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4

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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Миллар Лиам бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Zeki Amdouni получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seaview. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Крузейдерс 3.5% (4)
    X 5.3% (6)
    Базель 91.2% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Крузейдерс 1:1 Базель

    Исход игры
    Крузейдерс
    3.5% (4)
    Ничья
    5.3% (6)
    Базель
    91.2% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Базель
    36.3% (41)
    0:2 Базель
    24.8% (28)
    0:1 Базель
    12.4% (14)
    1:3 Базель
    8.8% (10)
    0:3 Базель
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:1 Крузейдерс
    1.8% (2)
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