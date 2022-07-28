Стадион: Сивью
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаZeki Amdouni
0:1
36' ГолМиллар Лиам
1:1
53' ГолБернс Билли
70' Желтая карточкаХегарти Кристофер
74' Желтая карточкаJonathan McMurray
74' Желтая карточкаПельмар Анди
85' Желтая карточкаЛоури Филип
86' Желтая карточкаСалаи Адам
88' Желтая карточкаОуэнс Джордан
90' Желтая карточкаХитли Пол
90'+5
Ход матча
22'
36'
0:1
53'
1:1
74'
75'
85'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
25
Ross
Clarke1
22
Хитли
Пол
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
11
Салаи
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ross Clarke1Защитник
-
22 Хитли ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Lewis BarrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ибби ДинНападающий
- Нападающий
-
45 Sam Morrow
-
-
-
-
Главный тренер: Stephen Baxter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
30 Каде АнтонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
История личных встреч
Крузейдерс
Базель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернс Билли
|2
|0.5
|Винчестер Джуд
|1
|0.25
|Хитли Пол
|1
|0.25
|Форсайт Джордан
|1
|0.25
|Jarlath O'Rourke
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салаи Адам
|1
|0.5
|Миллар Лиам
|1
|0.5
|Ндой Дан
|1
|0.5
|Фрай Фабиан
|0
|0
Карточки
Крузейдерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хитли Пол
|2
|0
|Лоури Филип
|1
|0
|Оуэнс Джордан
|1
|0
|Хегарти Кристофер
|1
|0
|Jonathan McMurray
|1
|0
|Daniel Larmour
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|1
|1
|Салаи Адам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейдерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Базель - Крузейдерс 2:0 Крузейдерс - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3
Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0
Базель
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Крузейдерс 1:1 Базель
Исход игры
Крузейдерс
3.5% (4)
Ничья
5.3% (6)
Базель
91.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
1:2 Базель
36.3% (41)
0:2 Базель
24.8% (28)
0:1 Базель
12.4% (14)
1:3 Базель
8.8% (10)
0:3 Базель
7.1% (8)
1:1 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:1 Крузейдерс
1.8% (2)
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