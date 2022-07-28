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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Олимпия Любляна
2:0
Второй тайм: 90'
Сепси
0'
39' Желтая карточка
David V
1:0
61' Гол
Квесич Марио
2:0
70' Гол
Крефл Аляж
89' Желтая карточка

Ход матча

39'
David V
 
61'
Квесич Марио
(Нукич Мустафа)
1:0
64'
 
Домашкан Виталий
Матей Космин
64'
 
Тудорие Александру
Рондон Марио
64'
Крефл Аляж
David V
 
70'
Крефл Аляж
(Элшник Тими)
2:0
72'
 
Ниняй Бранислав
Родригес Хонатан
72'
 
Бэрбуц Кристиан
Головфка Кэтэлин
86'
Зилькич Алмедин
Педру Самуэл
 
86'
Црномаркович Джордже
Mateo Karamatic
 
89'
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Олимпия Любляна 69.6% (78)
X 25% (28)
Сепси 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Сепси
2.94
3.53
2.77
Все Коэффициенты
69
Видовшек
Матевж
3
David
V
14
Ратник
Марцел
6
Mateo
Karamatic
8
Ласицкас
Юстас
34
Agustin
Doffo
2
Pascal
Estrada
10
Элшник
Тими
11
Педру
Самуэл
9
Нукич
Мустафа
18
Квесич
Марио
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
13
Матей
Космин
6
Паун
Николае
8
Георге
Ион
5
Родригес
Хонатан
II
99
Рондон
Марио
90
Головфка
Кэтэлин
Олимпия Любляна
4-3-3
Сепси
4-3-3

История личных встреч

Олимпия Любляна
Сепси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милович Горан 2 0.5
Квесич Марио 1 0.25
Крефл Аляж 1 0.25
Agustin Doffo 1 0.25
Сешлар Свит 1 0.25
Нукич Мустафа 0 0
Элшник Тими 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 1 0.5
Паун Николае 1 0.5
Тудорие Александру 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David V 2 0
Сешлар Свит 0 1
Квесич Марио 1 0
Пиль Марин 1 0
Видовшек Матевж 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Табор Сежана - Олимпия Любляна 0:1 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Олимпия Любляна - Мура 2:0 Дифферданж - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0
Сепси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Давиж Суалехе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 112
    Олимпия Любляна 69.6% (78)
    X 25% (28)
    Сепси 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпия Любляна
    Ничья
    Сепси
    2.94
    3.53
    2.77
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:0 Сепси

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    69.6% (78)
    Ничья
    25% (28)
    Сепси
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Олимпия Любляна
    24.1% (27)
    2:0 Олимпия Любляна
    21.4% (24)
    2:1 Олимпия Любляна
    18.8% (21)
    1:1 Ничья
    16.1% (18)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Сепси
    2.7% (3)
    3:2 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
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    Олимпия Любляна
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