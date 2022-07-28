Стадион: Стожице
2:0
Второй тайм: 90'
Ход матча
39'
61'
1:0
64'
70'
2:0
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
3
David
V
10
Элшник
Тими
11
Педру
Самуэл
18
Квесич
Марио
44
Бэлаша
Михай
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
3 David VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Нападающий
-
18 Квесич МариоНападающий
- Запасные игроки
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Защитник
-
30 Пиль МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Балде АлдаирНападающий
-
47 Пртайин ИванНападающий
-
-
22 Denis Pintol
-
31 Zan Mauricio
-
Главный тренер: Albert Riera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Akos Nistor
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Олимпия Любляна
Сепси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милович Горан
|2
|0.5
|Квесич Марио
|1
|0.25
|Крефл Аляж
|1
|0.25
|Agustin Doffo
|1
|0.25
|Сешлар Свит
|1
|0.25
|Нукич Мустафа
|0
|0
|Элшник Тими
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.5
|Паун Николае
|1
|0.5
|Тудорие Александру
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David V
|2
|0
|Сешлар Свит
|0
|1
|Квесич Марио
|1
|0
|Пиль Марин
|1
|0
|Видовшек Матевж
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Табор Сежана - Олимпия Любляна 0:1 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Олимпия Любляна - Мура 2:0 Дифферданж - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0
Сепси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:0 Сепси
Исход игры
Олимпия Любляна
69.6% (78)
Ничья
25% (28)
Сепси
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
43.64% (48)
Нет
56.36% (62)
Популярный счёт
1:0 Олимпия Любляна
24.1% (27)
2:0 Олимпия Любляна
21.4% (24)
2:1 Олимпия Любляна
18.8% (21)
1:1 Ничья
16.1% (18)
0:0 Ничья
5.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:1 Сепси
2.7% (3)
3:2 Олимпия Любляна
1.8% (2)
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