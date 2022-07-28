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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФКСБ
4:2
Конец матча
Сабуртало
0'
6' Желтая карточка
Коман Флоринел
30' Желтая карточка
Ноникашвили Леван
32' Желтая карточка
Олару Дариус
1:0
44' Гол
Дава Джойским
2:0
55' Гол
Эджума Малком
2:1
69' Гол
Сихарулидзе Ираклий
2:2
78' Гол
Табатадзе Юри
80' Желтая карточка
Гоштелиани Гурам
3:2
80' Гол
Коман Флоринел
86' Желтая карточка
Jemali-Giorgi Jinjolava
4:2
87' Пенальти
Радунович Ристо
90' Желтая карточка
Попеску Октавиан
90' Желтая карточка
Чадунели Гия
90' Красная карточка
Кордя Андрей
90'+8

Ход матча

6'
Коман Флоринел
 
30'
 
Ноникашвили Леван
32'
Олару Дариус
 
44'
Дава Джойским
(Кордя Андрей)
1:0
46'
 
Мийоч Бенедикт
Кардава Бакар
55'
Эджума Малком
(Попеску Овидиу)
2:0
58'
Шут Адриан
Стойка Янис
 
62'
 
Гоштелиани Гурам
Гулиашвили Георгий
69'
2:1
Сихарулидзе Ираклий
(Ноникашвили Леван)
78'
2:2
Табатадзе Юри
79'
 
Otar Mamageishvili
Ноникашвили Шота
80'
 
Гоштелиани Гурам
80'
Коман Флоринел
3:2
86'
 
Jemali-Giorgi Jinjolava
87'
Радунович Ристо
4:2
88'
Оайдэ Рэзван
Коман Флоринел
 
88'
Mihai Lixandru
Эджума Малком
 
90'
Попеску Октавиан
 
90'
 
Чадунели Гия
90'
Кордя Андрей
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 114
ФКСБ 78.1% (89)
X 18.4% (21)
Сабуртало 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
11
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
9
Стойка
Янис
1
Tornike
Megrelishvili
22
Гочолеишвили
Гиорги
12
Какубава
Леван
33
Чадунели
Гия
15
Jemali-Giorgi
Jinjolava
6
Ноникашвили
Шота
8
Кардава
Бакар
11
Ноникашвили
Леван
9
Гулиашвили
Георгий
18
Сихарулидзе
Ираклий
7
Табатадзе
Юри
ФКСБ
4-2-3-1
Сабуртало
4-3-3

История личных встреч

ФКСБ
Сабуртало

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 1 0.5
Эджума Малком 1 0.5
Дава Джойским 1 0.5
Радунович Ристо 1 (1) 0.5
Попеску Овидиу 0 0
Кордя Андрей 0 0
Сабуртало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноникашвили Леван 1 0.25
Сихарулидзе Ираклий 1 0.25
Гулиашвили Георгий 1 0.25
Табатадзе Юри 1 0.25

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 0 1
Коман Флоринел 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Сабуртало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоштелиани Гурам 2 0
Чадунели Гия 1 0
Ноникашвили Леван 1 0
Jemali-Giorgi Jinjolava 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3
Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Сабуртало
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сабуртало - ФКСБ 1:0 Партизани - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Партизани 0:1 Гагра - Сабуртало 3:3
Сабуртало - Самгурали Цхалтубо 3:1 Сабуртало - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Сабуртало 2:1 Сиони - Сабуртало 1:0 Сабуртало - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 0:0 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Гагра 3:0 Самгурали Цхалтубо - Сабуртало 3:0 Телави - Сабуртало 0:2 Сабуртало - Локомотив Тбилиси 3:1 Сабуртало - Динамо Тбилиси 1:1 Сабуртало - Сиони 3:3 Дила - Сабуртало 1:0 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дава Джойским бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Ноникашвили Леван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
ФКСБ 78.1% (89)
X 18.4% (21)
Сабуртало 3.5% (4)
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Прогнозы на матч ФКСБ 4:2 Сабуртало

Исход игры
ФКСБ
78.1% (89)
Ничья
18.4% (21)
Сабуртало
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25% (28)
Меньше
75% (84)
Обе команды забьют
Да
37.5% (42)
Нет
62.5% (70)
Популярный счёт
2:0 ФКСБ
35.1% (40)
1:0 ФКСБ
19.3% (22)
1:1 Ничья
15.8% (18)
2:1 ФКСБ
13.2% (15)
3:1 ФКСБ
5.3% (6)
3:0 ФКСБ
3.5% (4)
0:1 Сабуртало
2.6% (3)
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