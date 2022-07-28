Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0'
6' Желтая карточкаКоман Флоринел
30' Желтая карточкаНоникашвили Леван
32' Желтая карточкаОлару Дариус
1:0
44' ГолДава Джойским
2:0
55' ГолЭджума Малком
2:1
69' ГолСихарулидзе Ираклий
2:2
78' ГолТабатадзе Юри
80' Желтая карточкаГоштелиани Гурам
3:2
80' ГолКоман Флоринел
86' Желтая карточкаJemali-Giorgi Jinjolava
4:2
87' ПенальтиРадунович Ристо
90' Желтая карточкаПопеску Октавиан
90' Желтая карточкаЧадунели Гия
90' Красная карточкаКордя Андрей
90'+8
Ход матча
32'
44'
1:0
55'
2:0
69'
78'
2:2
80'
80'
3:2
87'
4:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
-
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Чадунели ГияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lasha Nozadze
История личных встреч
ФКСБ
Сабуртало
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|1
|0.5
|Эджума Малком
|1
|0.5
|Дава Джойским
|1
|0.5
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.5
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
Сабуртало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ноникашвили Леван
|1
|0.25
|Сихарулидзе Ираклий
|1
|0.25
|Гулиашвили Георгий
|1
|0.25
|Табатадзе Юри
|1
|0.25
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Коман Флоринел
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
Сабуртало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоштелиани Гурам
|2
|0
|Чадунели Гия
|1
|0
|Ноникашвили Леван
|1
|0
|Jemali-Giorgi Jinjolava
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3
Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Сабуртало
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сабуртало - ФКСБ 1:0 Партизани - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Партизани 0:1 Гагра - Сабуртало 3:3
Сабуртало - Самгурали Цхалтубо 3:1 Сабуртало - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Сабуртало 2:1 Сиони - Сабуртало 1:0 Сабуртало - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 0:0 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Гагра 3:0 Самгурали Цхалтубо - Сабуртало 3:0 Телави - Сабуртало 0:2 Сабуртало - Локомотив Тбилиси 3:1 Сабуртало - Динамо Тбилиси 1:1 Сабуртало - Сиони 3:3 Дила - Сабуртало 1:0 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ФКСБ 4:2 Сабуртало
Исход игры
ФКСБ
78.1% (89)
Ничья
18.4% (21)
Сабуртало
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25% (28)
Меньше
75% (84)
Обе команды забьют
Да
37.5% (42)
Нет
62.5% (70)
Популярный счёт
2:0 ФКСБ
35.1% (40)
1:0 ФКСБ
19.3% (22)
1:1 Ничья
15.8% (18)
2:1 ФКСБ
13.2% (15)
3:1 ФКСБ
5.3% (6)
3:0 ФКСБ
3.5% (4)
0:1 Сабуртало
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!