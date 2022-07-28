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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Славия Прага
5:0
Второй тайм: 89'
Сент-Джозефс
0'
3' Желтая карточка
Bauti
1:0
18' Гол
Олайинка Питер
2:0
20' Гол
Юречка Вацлав
3:0
29' Гол
Олайинка Питер
4:0
34' Гол
Фила Даниэль
5:0
48' Гол
Тьехи Христ
71' Желтая карточка
Ishmael Kofi Antwi
88' Желтая карточка
Вильяр Федерико

Ход матча

3'
 
Bauti
18'
Олайинка Питер
(Юречка Вацлав)
1:0
20'
Юречка Вацлав
(Шранц Иван)
2:0
29'
Олайинка Питер
(David Jurasek)
3:0
34'
Фила Даниэль
(Тьехи Христ)
4:0
46'
 
Серра Джейми
Lucas Olmos
46'
 
Муэли Айман
Connor Peters
46'
 
Робба Джейми
Фицсимонс Росс
48'
Тьехи Христ
5:0
54'
Алмейда Эвертон
Лингр Ондржей
 
54'
Юрасек Матей
Фила Даниэль
 
58'
 
Боро
Валарино Джулиан
58'
 
Pablo Rosa
Bauti
66'
Доудера Давид
Шранц Иван
 
66'
Moses Usor
Олайинка Питер
 
71'
 
Ishmael Kofi Antwi
78'
Траоре Ибрагим
Провод Лукас
 
88'
 
Вильяр Федерико

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 113
Славия Прага 99.1% (112)
X 0% (0)
Сент-Джозефс 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Сент-Джозефс
1.01
28.00
70.00
Все Коэффициенты
28
Мандоус
Алеш
26
Шранц
Иван
5
Тьехи
Христ
30
Качараба
Тарас
33
David
Jurasek
29
Валента
Матей
17
Провод
Лукас
15
Юречка
Вацлав
32
Лингр
Ондржей
9
Олайинка
Питер
14
Фила
Даниэль
13
Фицсимонс
Росс
11
Lucas
Olmos
19
Connor
Peters
20
Вильяр
Федерико
II
21
Понс
Алан
22
Гонсалес
Хуанма
7
Manuel
Caballero
5
Bauti
24
Домингито
18
Ishmael
Kofi
Antwi
3
Валарино
Джулиан
Славия Прага
4-2-3-1
Сент-Джозефс
4-3-3

История личных встреч

Славия Прага
Сент-Джозефс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 2 1
Сор Коллинс 2 1
Юречка Вацлав 1 0.5
Тьехи Христ 1 0.5
Алмейда Эвертон 1 0.5
Лингр Ондржей 1 0.5
Фила Даниэль 1 0.5
Траоре Ибрагим 0 0
Шранц Иван 0 0
David Jurasek 0 0
Moses Usor 0 0
Сент-Джозефс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валарино Джулиан 1 0.25

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандоус Алеш 1 0
Сент-Джозефс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bauti 2 0
Ishmael Kofi Antwi 2 0
Пекси Кристиан 0 1
Понс Алан 1 0
Гонсалес Хуанма 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2
Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0
Сент-Джозефс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Ларн - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3
Европа - Сент-Джозефс 2:3 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 1:4 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 2:5 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:1 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Сент-Джозефс - Европа Поинт 6:0 Колледж 1975 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2

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    Прогнозы 113
    Славия Прага 99.1% (112)
    X 0% (0)
    Сент-Джозефс 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Сент-Джозефс
    1.01
    28.00
    70.00
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    Прогнозы на матч Славия Прага 5:0 Сент-Джозефс

    Исход игры
    Славия Прага
    99.1% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Сент-Джозефс
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    18.02% (20)
    Нет
    81.98% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Славия Прага
    24.8% (28)
    3:0 Славия Прага
    17.7% (20)
    4:0 Славия Прага
    14.2% (16)
    5:0 Славия Прага
    11.5% (13)
    2:1 Славия Прага
    11.5% (13)
    1:0 Славия Прага
    7.1% (8)
    3:1 Славия Прага
    4.4% (5)
    6:0 Славия Прага
    2.7% (3)
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    Славия Прага
    Сент-Джозефс
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