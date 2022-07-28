Стадион: Синобо
7:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаBauti
1:0
18' ГолОлайинка Питер
2:0
20' ГолЮречка Вацлав
3:0
29' ГолОлайинка Питер
4:0
34' ГолФила Даниэль
5:0
49' ГолТьехи Христ
72' Желтая карточкаIshmael Kofi Antwi
88' Желтая карточкаВильяр Федерико
6:0
90' ГолАлмейда Эвертон
7:0
90' ГолТраоре Ибрагим
90'+5
Ход матча
3'
18'
1:0
20'
2:0
29'
3:0
34'
4:0
49'
5:0
58'
58'
88'
90'
6:0
90'
7:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
16 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
28
Мандоус
Алеш
26
Шранц
Иван
17
Провод
Лукас
14
Фила
Даниэль
11
Lucas
Olmos
21
Понс
Алан
5
Bauti
24
Домингито
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
26 Шранц ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фила ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Moses Usor
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Lucas OlmosЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Понс АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 BautiПолузащитник
-
24 ДомингитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
- Полузащитник
-
10 БороНападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Kevagn Robba
-
Главный тренер: Juan Carlos
История личных встреч
Славия Прага
Сент-Джозефс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Эвертон
|2
|1
|Олайинка Питер
|2
|1
|Сор Коллинс
|2
|1
|Траоре Ибрагим
|1
|0.5
|Тьехи Христ
|1
|0.5
|Юречка Вацлав
|1
|0.5
|Лингр Ондржей
|1
|0.5
|Фила Даниэль
|1
|0.5
|Шранц Иван
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
|David Jurasek
|0
|0
|Moses Usor
|0
|0
Сент-Джозефс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валарино Джулиан
|1
|0.25
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандоус Алеш
|1
|0
Сент-Джозефс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bauti
|2
|0
|Ishmael Kofi Antwi
|2
|0
|Пекси Кристиан
|0
|1
|Понс Алан
|1
|0
|Гонсалес Хуанма
|1
|0
|Вильяр Федерико II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
1
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2
Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0
Сент-Джозефс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Ларн - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3
Европа - Сент-Джозефс 2:3 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 1:4 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 2:5 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:1 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Сент-Джозефс - Европа Поинт 6:0 Колледж 1975 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Славия Прага 7:0 Сент-Джозефс
Исход игры
Славия Прага
99.1% (112)
Ничья
0% (0)
Сент-Джозефс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
18.02% (20)
Нет
81.98% (91)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
24.8% (28)
3:0 Славия Прага
17.7% (20)
4:0 Славия Прага
14.2% (16)
5:0 Славия Прага
11.5% (13)
2:1 Славия Прага
11.5% (13)
1:0 Славия Прага
7.1% (8)
3:1 Славия Прага
4.4% (5)
6:0 Славия Прага
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!