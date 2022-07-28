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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Слайго Роверс
1:0
Первый тайм: 45+'
Мазеруэлл
0'
1:0
4' Гол
Блейни Шейн
16' Желтая карточка
Макдоннелл Адам
25' Желтая карточка
Мата Макс

Ход матча

4'
Блейни Шейн
1:0
16'
Макдоннелл Адам
 
25'
Мата Макс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 110
Слайго Роверс 26.4% (29)
X 26.4% (29)
Мазеруэлл 47.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слайго Роверс
Ничья
Мазеруэлл
4.23
3.59
3.87
Все Коэффициенты
16
Макниколас
Люк
2
Бэнкс
Льюис
26
Бакли
Гарри
4
Блейни
Шейн
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
8
Морахан
Найалл
17
Макдоннелл
Адам
14
Karl
O'Sullivan
9
Aidan
Keena
7
William
Fitzgerald
1
Келли
Лиам
16
Макгинн
Пол
5
Мугаби
Бевис
4
Лами
Рики
3
Кэрролл
Джейк
6
Магуайр
Барри
II
8
Слэйттери
Каллум
7
Спиттал
Блэр
23
Josh
Morris
I
9
Ван
Вен
Кевин
26
Тирни
Росс
Слайго Роверс
4-3-3
Мазеруэлл
4-3-3

История личных встреч

Слайго Роверс
Мазеруэлл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Слайго Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aidan Keena 2 0.5
Мата Макс 1 0.25
Блейни Шейн 1 0.25
Бакли Гарри 0 0
Мазеруэлл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Слайго Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнаккер Нандо 0 1
Макдоннелл Адам 1 0
Бэнкс Льюис 1 0
Мата Макс 1 0
Блейни Шейн 1 0
Мазеруэлл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэрролл Джейк 1 0
Магуайр Барри II 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слайго Роверс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2
Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1
Мазеруэлл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Партик Тисл - Мазеруэлл 0:1 Форвертс - Мазеруэлл 1:5 Селтик - Мазеруэлл 6:0
Мазеруэлл - Хартс 2:1 Росс Каунти - Мазеруэлл 0:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Ливингстон - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Сент-Миррен 4:2 Сент-Джонстон - Мазеруэлл 2:1 Мазеруэлл - Хиберниан 1:2 Мазеруэлл - Данди 1:1 Мазеруэлл - Росс Каунти 0:1 Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Абердин 1:1 Мазеруэлл - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Сент-Миррен - Мазеруэлл 1:1

Будет доступно позже.

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Прогнозы 110
Слайго Роверс 26.4% (29)
X 26.4% (29)
Мазеруэлл 47.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слайго Роверс
Ничья
Мазеруэлл
4.23
3.59
3.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слайго Роверс 1:0 Мазеруэлл онлайн

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Прогнозы на матч Слайго Роверс 1:0 Мазеруэлл

Исход игры
Слайго Роверс
25.9% (29)
Ничья
25.9% (29)
Мазеруэлл
48.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
1:2 Мазеруэлл
29.5% (33)
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Слайго Роверс
10.7% (12)
0:1 Мазеруэлл
10.7% (12)
2:0 Слайго Роверс
7.1% (8)
0:2 Мазеруэлл
7.1% (8)
2:1 Слайго Роверс
7.1% (8)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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