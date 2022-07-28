Стадион: Шоуграунд
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
4'
1:0
16'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
26
Бакли
Гарри
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
16
Макгинн
Пол
26
Тирни
Росс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бакли ГарриЗащитник
- Защитник
-
19 Patrick KirkЗащитник
-
22 Коули ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уолш КонорВратарь
-
30 Браш РичардВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лийвак ФранкПолузащитник
-
12 Бирн МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хини КиллианНападающий
-
27 Мата МаксНападающий
-
41 Eanna Clancy
-
-
Главный тренер: John Russell
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Макгинн ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Тирни РоссНападающий
- Запасные игроки
-
12 Фокс СкоттВратарь
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Госс ШонПолузащитник
-
28 Мэхон РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Sam Campbell
-
Главный тренер: Graham Alexander
История личных встреч
Слайго Роверс
Мазеруэлл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слайго Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aidan Keena
|2
|0.5
|Мата Макс
|1
|0.25
|Блейни Шейн
|1
|0.25
|Бакли Гарри
|0
|0
Мазеруэлл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Слайго Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнаккер Нандо
|0
|1
|Макдоннелл Адам
|1
|0
|Бэнкс Льюис
|1
|0
|Мата Макс
|1
|0
|Блейни Шейн
|1
|0
Мазеруэлл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэрролл Джейк
|1
|0
|Магуайр Барри II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слайго Роверс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2
Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1
Мазеруэлл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Партик Тисл - Мазеруэлл 0:1 Форвертс - Мазеруэлл 1:5 Селтик - Мазеруэлл 6:0
Мазеруэлл - Хартс 2:1 Росс Каунти - Мазеруэлл 0:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Ливингстон - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Сент-Миррен 4:2 Сент-Джонстон - Мазеруэлл 2:1 Мазеруэлл - Хиберниан 1:2 Мазеруэлл - Данди 1:1 Мазеруэлл - Росс Каунти 0:1 Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Абердин 1:1 Мазеруэлл - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Сент-Миррен - Мазеруэлл 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Слайго Роверс 1:0 Мазеруэлл
Исход игры
Слайго Роверс
25.9% (29)
Ничья
25.9% (29)
Мазеруэлл
48.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
1:2 Мазеруэлл
29.5% (33)
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Слайго Роверс
10.7% (12)
0:1 Мазеруэлл
10.7% (12)
2:0 Слайго Роверс
7.1% (8)
0:2 Мазеруэлл
7.1% (8)
2:1 Слайго Роверс
7.1% (8)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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