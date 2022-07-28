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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Слайго Роверс
2:0
Конец матча
Мазеруэлл
0'
1:0
4' Гол
Блейни Шейн
16' Желтая карточка
Макдоннелл Адам
25' Желтая карточка
Мата Макс
47' Желтая карточка
Josh Morris I
63' Желтая карточка
Макгинн Пол
90' Желтая карточка
Эффорд Джозеф
2:0
90' Гол
Мата Макс
90'+6

Ход матча

4'
Блейни Шейн
1:0
16'
Макдоннелл Адам
 
25'
Мата Макс
 
46'
 
Connor Shields
Спиттал Блэр
47'
 
Josh Morris I
63'
 
Макгинн Пол
69'
 
Госс Шон
Магуайр Барри
69'
 
Эффорд Джозеф
Тирни Росс
69'
Мата Макс
Морахан Найалл
 
71'
 
Юхансен Сондре
Мугаби Бевис
79'
Пейнаккер Нандо
Коули Дэвид
 
79'
Барлоу Кейлин
Макдоннелл Адам
 
90'
 
Эффорд Джозеф
90'
Лийвак Франк
William Fitzgerald
 
90'
Мата Макс
(Aidan Keena)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 112
Слайго Роверс 25.9% (29)
X 25.9% (29)
Мазеруэлл 48.2% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Макниколас
Люк
2
Бэнкс
Льюис
26
Бакли
Гарри
4
Блейни
Шейн
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
8
Морахан
Найалл
17
Макдоннелл
Адам
14
Karl
O'Sullivan
9
Aidan
Keena
7
William
Fitzgerald
1
Келли
Лиам
16
Макгинн
Пол
5
Мугаби
Бевис
4
Лами
Рики
3
Кэрролл
Джейк
6
Магуайр
Барри
II
8
Слэйттери
Каллум
7
Спиттал
Блэр
23
Josh
Morris
I
9
Ван
Вен
Кевин
26
Тирни
Росс
Слайго Роверс
4-3-3
Мазеруэлл
4-3-3

История личных встреч

Слайго Роверс
Мазеруэлл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Слайго Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aidan Keena 2 0.5
Мата Макс 2 0.5
Блейни Шейн 1 0.25
Бакли Гарри 0 0
Мазеруэлл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Слайго Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнаккер Нандо 0 1
Макдоннелл Адам 1 0
Бэнкс Льюис 1 0
Мата Макс 1 0
Блейни Шейн 1 0
Мазеруэлл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Пол 1 0
Кэрролл Джейк 1 0
Josh Morris I 1 0
Магуайр Барри II 1 0
Эффорд Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Слайго Роверс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2
Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1
Мазеруэлл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Партик Тисл - Мазеруэлл 0:1 Форвертс - Мазеруэлл 1:5 Селтик - Мазеруэлл 6:0
Мазеруэлл - Хартс 2:1 Росс Каунти - Мазеруэлл 0:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Ливингстон - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Сент-Миррен 4:2 Сент-Джонстон - Мазеруэлл 2:1 Мазеруэлл - Хиберниан 1:2 Мазеруэлл - Данди 1:1 Мазеруэлл - Росс Каунти 0:1 Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Абердин 1:1 Мазеруэлл - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Сент-Миррен - Мазеруэлл 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Мата Макс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Макдоннелл Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Блейни Шейн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Showgrounds. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Слайго Роверс 25.9% (29)
X 25.9% (29)
Мазеруэлл 48.2% (54)
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Прогнозы на матч Слайго Роверс 2:0 Мазеруэлл

Исход игры
Слайго Роверс
25.9% (29)
Ничья
25.9% (29)
Мазеруэлл
48.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
1:2 Мазеруэлл
29.5% (33)
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Слайго Роверс
10.7% (12)
0:1 Мазеруэлл
10.7% (12)
2:0 Слайго Роверс
7.1% (8)
0:2 Мазеруэлл
7.1% (8)
2:1 Слайго Роверс
7.1% (8)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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