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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Брондбю
2:0
Первый тайм: 45+'
Погонь Щецин
0'
12' Желтая карточка
Дрыгас Камил
1:0
17' Пенальти
Хедлунд Симон
29' Желтая карточка
Гросицки Камил
2:0
33' Гол
Хедлунд Симон

Ход матча

12'
 
Дрыгас Камил
17'
Хедлунд Симон
1:0
29'
 
Гросицки Камил
33'
Хедлунд Симон
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 115
Брондбю 95.7% (110)
X 3.5% (4)
Погонь Щецин 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Погонь Щецин
2.87
3.42
3.10
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
23
Каппис
Кристиан
41
Oscar
Schwartau
36
Квистгарден
Матиас
27
Хедлунд
Симон
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Брондбю
4-1-2-1-2
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Брондбю
Погонь Щецин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риверос Блас 1 0.5
Хедлунд Симон 1 (1) 0.5
Дивкович Марко 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрыгас Камил 2 0.5
Захович Лука 2 0.5
Бартковски Якуб 1 0.25
Гросицки Камил 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хермансен Мадс 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Захович Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0
Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1

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    Прогнозы 115
    Брондбю 95.7% (110)
    X 3.5% (4)
    Погонь Щецин 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Погонь Щецин
    2.87
    3.42
    3.10
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    Прогнозы на матч Брондбю 2:0 Погонь Щецин

    Исход игры
    Брондбю
    95.7% (110)
    Ничья
    3.5% (4)
    Погонь Щецин
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (56)
    Нет
    50% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Брондбю
    43.5% (50)
    2:0 Брондбю
    24.3% (28)
    1:0 Брондбю
    21.7% (25)
    3:0 Брондбю
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Брондбю
    1.7% (2)
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    Погонь Щецин
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