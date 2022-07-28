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37' Jean Carlos из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хороший удар издали нанес Гросицки Камил , но отличный сейв сделал Мэдс Хермансен. Угловой.

33' Г О О О О Л - Хедлунд Симон забивает ударом с правой ноги!

33' ШАНС! Хедлунд Симон вышел один на один с голкипером...

33' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Погонь Щецин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Гросицки Камил получил желтую карточку от судьи

29' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Jean Carlos возвращается на поле.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Jean Carlos получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Jean Carlos на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Цех Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

25' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Jean Carlos имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Jean Carlos нанес удар в каркас ворот!

22' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дабровски Дамьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Риверос Блас наказан за толчок Jean Carlos

19' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Jean Carlos из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...

17' Г О О О О О Л - Хедлунд Симон из команды Брондбю забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Данте Стипица прыгнул вправо!

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи

12' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

11' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

5' Матч приостановлен из-за петард на поле

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля