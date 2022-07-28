Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

47' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Jean Carlos из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Погонь Щецин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Jean Carlos из команды Погонь Щецин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

41' Брондбю выполняет удар от ворот.

40' Jean Carlos из команды Погонь Щецин в офсайде

38' Погонь Щецин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Радошевич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Jean Carlos из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хороший удар издали нанес Гросицки Камил , но отличный сейв сделал Мэдс Хермансен. Угловой.

33' Г О О О О Л - Хедлунд Симон забивает ударом с правой ноги!

33' ШАНС! Хедлунд Симон вышел один на один с голкипером...

33' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Погонь Щецин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Гросицки Камил получил желтую карточку от судьи

29' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Jean Carlos возвращается на поле.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Jean Carlos получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Jean Carlos на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Цех Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

25' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Jean Carlos имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Jean Carlos нанес удар в каркас ворот!

22' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дабровски Дамьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Риверос Блас наказан за толчок Jean Carlos

19' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Jean Carlos из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...

17' Г О О О О О Л - Хедлунд Симон из команды Брондбю забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Данте Стипица прыгнул вправо!

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи

12' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

11' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

5' Матч приостановлен из-за петард на поле

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля