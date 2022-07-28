Стадион: Брондбю Зрители: 15414
4:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаДрыгас Камил
1:0
17' ПенальтиХедлунд Симон
29' Желтая карточкаГросицки Камил
2:0
33' ГолХедлунд Симон
3:0
52' ГолКвистгарден Матиас
56' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
4:0
62' ГолДивкович Марко
90'+4
Ход матча
12'
17'
1:0
29'
33'
2:0
52'
61'
62'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Брондбю
Погонь Щецин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|2 (1)
|1
|Дивкович Марко
|1
|0.5
|Риверос Блас
|1
|0.5
|Квистгарден Матиас
|1
|0.5
|Радошевич Йосип
|0
|0
|Каппис Кристиан
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрыгас Камил
|2
|0.5
|Захович Лука
|2
|0.5
|Бартковски Якуб
|1
|0.25
|Гросицки Камил
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хермансен Мадс
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросицки Камил
|1
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0
Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Брондбю 4:0 Погонь Щецин
Исход игры
Брондбю
95.7% (110)
Ничья
3.5% (4)
Погонь Щецин
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
50% (56)
Нет
50% (56)
Популярный счёт
2:1 Брондбю
43.5% (50)
2:0 Брондбю
24.3% (28)
1:0 Брондбю
21.7% (25)
3:0 Брондбю
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:1 Брондбю
1.7% (2)
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