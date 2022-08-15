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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 39747
Атлетик Б
0:0
Конец матча
Мальорка
0'
22' Желтая карточка
Копете Хосе
31' Желтая карточка
Батталья Родриго
35' Желтая карточка
Родригес Даниэль
66' Желтая карточка
Санчес Антонио
71' Желтая карточка
Ли Кан Ин
76' Желтая карточка
Гренье Клеман
90'+5

Ход матча

22'
 
Копете Хосе
31'
 
Батталья Родриго
35'
 
Родригес Даниэль
57'
Саррага Ойер
Сансет Ойян
 
57'
Гарсия Рауль
Вильялибре Асьер
 
65'
 
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
66'
 
Санчес Антонио
70'
Гурусета Горка
Муньяин Икер
 
70'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
71'
 
Ли Кан Ин
76'
 
Гренье Клеман
83'
 
Баба Иддрису
Гренье Клеман
86'
Malcom Ares
Уильямс Иньяки
 
86'
 
Лаго Жуниор
Ли Кан Ин
87'
 
Пратс Абдон
Мурики Ведат

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Атлетик Б 94.6% (123)
X 4.6% (6)
Мальорка 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
8
Гренье
Клеман
16
Батталья
Родриго
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
Атлетик Б
4-2-3-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Атлетик Б
Мальорка

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 1 0
Батталья Родриго 1 0
Родригес Даниэль 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ли Кан Ин 1 0
Копете Хосе 1 0

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1
Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1
Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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    Прогнозы 130
    Атлетик Б 94.6% (123)
    X 4.6% (6)
    Мальорка 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Атлетик Б
    94.6% (123)
    Ничья
    4.6% (6)
    Мальорка
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    46.96% (54)
    Нет
    53.04% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    33.8% (44)
    1:0 Атлетик Б
    31.5% (41)
    2:0 Атлетик Б
    14.6% (19)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    3:1 Атлетик Б
    3.1% (4)
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