Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Мальорка

85' Шанс! Рауль Гарсия из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

84' Рауль Гарсия выиграл воздушное противоборство у Батталья Родриго

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Гурусета Горка . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Нико Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Сегодняшная посещаемость составляет 39747 болельщиков

80' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Ли Кан Ин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Саррага Ойер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Мальорка

76' Гренье Клеман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Ли Кан Ин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Гренье Клеман из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Удар от ворот произведет Мальорка

73' Нико Уильямс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Ли Кан Ин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

69' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

68' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Антонио Санчес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Ли Кан Ин нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

66' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Родригес Даниэль уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Мальорка

63' Саррага Ойер не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Мальорка

61' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

60' Ли Кан Ин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Тактическая замена. Вильялибре Асьер уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

57' Вильялибре Асьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Хорошую попытку сделал Беренгер Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Муньяин Икер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Маффео Пабло из команды Мальорка не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля