Стадион: Сан-Мамес Зрители: 39747
0'
22' Желтая карточкаКопете Хосе
31' Желтая карточкаБатталья Родриго
35' Желтая карточкаРодригес Даниэль
66' Желтая карточкаСанчес Антонио
71' Желтая карточкаЛи Кан Ин
76' Желтая карточкаГренье Клеман
90'+5
Ход матча
22'
31'
35'
66'
71'
76'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Иру АндерВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Malcom Ares
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорЗащитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Мальорка
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Родригес Даниэль
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ли Кан Ин
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1
Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1
Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Мальорка
Исход игры
Атлетик Б
94.6% (123)
Ничья
4.6% (6)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
33.8% (44)
1:0 Атлетик Б
31.5% (41)
2:0 Атлетик Б
14.6% (19)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:1 Атлетик Б
3.1% (4)
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