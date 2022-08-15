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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Верона
2:5
Второй тайм: 80'
Наполи
0'
1:0
29' Гол
Ласанья Кевин
1:1
37' Гол
Кварацхелия Хвича
45' Желтая карточка
Хонгла Мартин
1:2
45' Гол
Осимхен Виктор
2:2
48' Гол
Анри Тома
52' Желтая карточка
Амионе Бруно
54' Желтая карточка
Осимхен Виктор
2:3
55' Гол
Зелиньски Пётр
2:4
65' Гол
Лоботка Станислав
2:5
79' Гол
Политано Маттео
2:4. Гол Станислава Лоботки (вид...
2:3. Гол Петра Зелиньского (виде...
2:2. Гол Тома Анри (видео). Чемп...
1:2. Гол Виктора Осимхена (видео...
Ангуисса попадает в штангу (виде...
1:1. Гол Хвичи Кварацхелии (виде...
1:0. Гол Кевина Лазаньи (видео)....

Ход матча

29'
Ласанья Кевин
(Гюнтер Корай)
1:0
37'
1:1
Кварацхелия Хвича
(Лосано Ирвинг)
45'
Хонгла Мартин
 
45'
1:2
Осимхен Виктор
(Ди Лоренцо Джованни)
48'
Анри Тома
(Фараони Марко)
2:2
52'
Амионе Бруно
 
54'
 
Осимхен Виктор
55'
2:3
Зелиньски Пётр
(Кварацхелия Хвича)
59'
Рецос Панайотис
Амионе Бруно
 
59'
Пикколи Роберто
Анри Тома
 
65'
2:4
Лоботка Станислав
(Руй Мариу)
67'
Барак Антонин
Хонгла Мартин
 
68'
 
Элмас Эльиф
Кварацхелия Хвича
72'
Джурич Милан
Ласанья Кевин
 
76'
 
Политано Маттео
Лосано Ирвинг
76'
 
Дзербин Алессио
Зелиньски Пётр
79'
2:5
Политано Маттео
(Осимхен Виктор)

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 137
Верона 2.2% (3)
X 7.3% (10)
Наполи 90.5% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Наполи
4.17
3.90
3.67
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
2
Амионе
Бруно
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
18
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
9
Анри
Тома
11
Ласанья
Кевин
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Верона
3-5-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Верона
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

15 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 1 1
Анри Тома 1 1
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 1 1
Зелиньски Пётр 1 1
Лоботка Станислав 1 1
Осимхен Виктор 1 1
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонгла Мартин 1 0
Амионе Бруно 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 1 0

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0
Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1
Наполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2
Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 5:2 Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Верона 2:5 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 5:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона 2:5 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 5:2 Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона 2:5 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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    Прогнозы 137
    Верона 2.2% (3)
    X 7.3% (10)
    Наполи 90.5% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Наполи
    4.17
    3.90
    3.67
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    Прогнозы на матч Верона 2:5 Наполи

    Исход игры
    Верона
    2.2% (3)
    Ничья
    7.3% (10)
    Наполи
    90.5% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (84)
    Меньше
    29.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    74.79% (89)
    Нет
    25.21% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    47.4% (65)
    0:2 Наполи
    11.7% (16)
    1:3 Наполи
    10.2% (14)
    0:1 Наполи
    8% (11)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    1:4 Наполи
    1.5% (2)
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