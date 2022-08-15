Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает с правой ноги!

47' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Рефери не любит споров - именно за это Хонгла Мартин сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Верона

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Удар от ворот произведет Верона

40' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Лосано Ирвинг из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Команда Наполи сравняла счет! Игра продолжается!

37' Лосано Ирвинг из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Верона

35' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Верона

32' Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали

31' Руй Мариу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Гюнтер Корай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Хонгла Мартин пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

28' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Лосано Ирвинг из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Верона

21' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Осимхен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Верона

18' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Верона

14' Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Зелиньски Пётр пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

14' Ким Мин-Чжэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Верона

12' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ким Мин-Чжэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тамез Адриен из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лоботка Станислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ласанья Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лосано Ирвинг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Наполи начинает с центра поля