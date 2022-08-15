Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0'
1:0
29' ГолЛасанья Кевин
1:1
37' ГолКварацхелия Хвича
45' Желтая карточкаХонгла Мартин
1:2
45' ГолОсимхен Виктор
2:2
48' ГолАнри Тома
52' Желтая карточкаАмионе Бруно
54' Желтая карточкаОсимхен Виктор
2:3
55' ГолЗелиньски Пётр
2:4
65' ГолЛоботка Станислав
2:5
79' ГолПолитано Маттео
90' Желтая карточкаКим Мин-Чжэ
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
29'
1:0
37'
45'
45'
48'
2:2
52'
54'
55'
65'
2:4
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 5
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Наполи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
15 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|1
|1
|Анри Тома
|1
|1
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Кварацхелия Хвича
|1
|1
|Зелиньски Пётр
|1
|1
|Политано Маттео
|1
|1
|Лоботка Станислав
|1
|1
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0
Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1
Наполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2
Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 2:5 Наполи
Исход игры
Верона
2.2% (3)
Ничья
7.3% (10)
Наполи
90.5% (124)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
74.79% (89)
Нет
25.21% (30)
Популярный счёт
1:2 Наполи
47.4% (65)
0:2 Наполи
11.7% (16)
1:3 Наполи
10.2% (14)
0:1 Наполи
8% (11)
1:1 Ничья
4.4% (6)
1:4 Наполи
1.5% (2)
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