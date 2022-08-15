"Хетафе" старается прессинговать на чужой половине поля, но "Атлетико" спокойно выходит из обороны.

Марата получил мяч у правого угла штрафной, развернулся и отдал Фелишу, который пробил. После рикошета мяч изменил направление, и Сория уже завис на противоходе. Однако мяч ускакал за пределы поля.

Аленья получил мяч вдалеке от ворот и решился на удар. Однако получилось неточно.

"Хетафе" заработал около правого углового флажка. Однако после вброса Витсель в высоком прыжке мяч вновь выбил.

28' Льоренте в центре поля жёстко сбил Аленья. "Хетафе" долго готовился к навесу со штрафного, но "матрасники" вновь легко выбили мяч.

27' Владение "матрасников" закончилось забеганием по правому флангу и навесом на Фелиша, который упал. Однако судья не посчитал, что был толчок, так что никакого пенальти.

27' "Атлетико" решил покатать мяч сам теперь. Правда, пока только в середине поля.

26' Пока статистика ударов в створ очень показательна для матчей "Атлетико" - 0:1 в их пользу. Счёт такой же.

25' "Хетафе" продолжает навешивать и простреливать с флангов, но "Атлетико" к этому привык и спокойно все попытки снимает и прерывает.

23' "Атлетико" даёт "Хетафе" катать мяч, но не пускает соперника к своей штрафной. Вновь всё закончилось навесом справа, но гости выбили.

21' Ещё одна атака правым флангом в исполнении "Хетафе", но после навеса мяч пролетел на левый край. Оттуда последовал ещё один кросс, но после него "матрасники" вынесли футбольный снаряд.