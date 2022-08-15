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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Хетафе
0:1
Первый тайм: 40'
Атлетико М
0'
0:1
15' Гол
Мората Альваро
19' Желтая карточка
Унал Энес

Ход матча

15'
0:1
Мората Альваро
(Фелиш Жоау)
19'
Унал Энес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 138
Хетафе 1.4% (2)
X 13% (18)
Атлетико М 85.5% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Атлетико М
6.45
6.30
3.30
Все Коэффициенты
Новости
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
21
Иглесиас
Хуан
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
17
Ньигес
Сауль
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
19
Мората
Альваро
7
Фелиш
Жоау
Хетафе
5-3-2
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Хетафе
Атлетико М

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
111.1%
3 победы 10 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 19 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

12.9%
25.8%
61.3%
4 победы 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
7:0
П
0:0
КК
0:0
КК
3:0
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
0:3
П
1:0
П
1:1
П
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 1
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Унал Энес 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1
Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 40'
    "Хетафе" заработал около правого углового флажка. Однако после вброса Витсель в высоком прыжке мяч вновь выбил. 
  • 38'
    Аленья получил мяч вдалеке от ворот и решился на удар. Однако получилось неточно. 
  • Угловой
    36'
    После углового хозяева уже выбили мяч. 
  • 36'
    Марата получил мяч у правого угла штрафной, развернулся и отдал Фелишу, который пробил. После рикошета мяч изменил направление, и Сория уже завис на противоходе. Однако мяч ускакал за пределы поля. 
  • 34'
    "Хетафе" старается прессинговать на чужой половине поля, но "Атлетико" спокойно выходит из обороны. 
  • 33'
    Игра продолжилась. 
  • Судья
    31'
    Пауза в матче на водопой. 
  • 28'
    Льоренте в центре поля жёстко сбил Аленья. "Хетафе" долго готовился к навесу со штрафного, но "матрасники" вновь легко выбили мяч. 
  • Судья
    27'
    Владение "матрасников" закончилось забеганием по правому флангу и навесом на Фелиша, который упал. Однако судья не посчитал, что был толчок, так что никакого пенальти. 
  • 27'
    "Атлетико" решил покатать мяч сам теперь. Правда, пока только в середине поля. 
  • 26'
    Пока статистика ударов в створ очень показательна для матчей "Атлетико" - 0:1 в их пользу. Счёт такой же.
  • 25'
    "Хетафе" продолжает навешивать и простреливать с флангов, но "Атлетико" к этому привык и спокойно все попытки снимает и прерывает. 
  • 23'
    "Атлетико" даёт "Хетафе" катать мяч, но не пускает соперника к своей штрафной. Вновь всё закончилось навесом справа, но гости выбили.
  • 21'
    Ещё одна атака правым флангом в исполнении "Хетафе", но после навеса мяч пролетел на левый край. Оттуда последовал ещё один кросс, но после него "матрасники" вынесли футбольный снаряд. 
  • 19'
    Тут же Унал уже отметился на чужой половине. После навеса справа он выиграл борьбу, но пробил выше цели. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      19'
      Первая жёлтая карточка у Унала. Турок на своей половине поля врезал сзади по ногам Рейнилду.
    • 17'
      "Хетафе" провёл атаку, но она завершилась неточным пасом за лицевую.  
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! МОРАТА!

      "Атлетико" на чужой половине перехватил мяч, Лемар покатил его вперёд на Сауля, а тот сразу нашёл у штрафной Фелиша. Португалец тут же отдал на Морату, и тот, находясь по центру, из-за пределов штрафной пробил в левый от себя нижний угол. 
    • Офсайд
      13'
      После передачи со штрафного Фелиш оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Дуарте жёстко в центре поля в борьбе в воздухе столкнулся с Моратой. Судья сделал внушение защитнику "Хетафе", но обошёлся без жёлтой карточки. 
    • 11'
      "Хетафе" наконец-то смог покатать мяч спокойно на своей половине поля. Видимо, "Атлетико" чуть сбавил обороты после стартовых десяти минут, хотя последим ещё. 
    • 9'
      "Хетафе" добрался до чужой штрафной, мяч оказался справа, откуда последовал навес. Унал постарался пробить, но по мячу головой не попал. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Часто "Атлетико" нарушает правила на первых минутах. "Матрасники" пытаются протолкнуться к чужой штрафной, но всё заканчивается толчками соперников. 
    • 6'
      Пока "Атлетико" владеет мячом и толком не дает соперникам его потрогать. "Хетафе" в дебюте встречи лишь отбивается. 
    • 5'
      Подопечные Симеоне катали мячи вокруг штрафной и завершили атаку навесом слева, но хозяева отбились. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Ответная атака "Атлетико" завершилась фолом в нападении. 
    • 3'
      "Хетафе" провёл первую вылазку, но получилось неопасно. И как удивительно видеть Акселя Витселя в середине обороны "матрасников". 
    • 1'
      "Атлетико" сразу начал с атаки, но после навеса с правого фланга Фелиш не добрался до мяча головой. 
    • Первый тайм начался
      Vamos! "Хетафе" и "Атлетико" начали матч и чемпионат!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хетафе 0:1 Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Хетафе
    1.4% (2)
    Ничья
    13% (18)
    Атлетико М
    85.5% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (44)
    Меньше
    62.71% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    43.22% (51)
    Нет
    56.78% (67)
    Популярный счёт
    0:1 Атлетико М
    31.2% (43)
    1:2 Атлетико М
    24.6% (34)
    0:2 Атлетико М
    15.2% (21)
    1:1 Ничья
    6.5% (9)
    1:3 Атлетико М
    2.2% (3)
    0:3 Атлетико М
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    2:1 Хетафе
    1.4% (2)
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    Атлетико М
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