Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
0:1
Первый тайм: 40'
Ход матча
15'
0:1
19'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
17
Ньигес
Сауль
11
Лемар
Тома
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Ривера ГоркаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Патрик ДжонПолузащитник
-
30 Парра МоиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ньигес СаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Марко МореноЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Атлетико М
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
111.1%
3 победы 10 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 19 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
12.9%
25.8%
61.3%
4 победы 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|1
|1
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Унал Энес
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1
Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Атлетико М
Исход игры
Хетафе
1.4% (2)
Ничья
13% (18)
Атлетико М
85.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
37.29% (44)
Меньше
62.71% (74)
Обе команды забьют
Да
43.22% (51)
Нет
56.78% (67)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
31.2% (43)
1:2 Атлетико М
24.6% (34)
0:2 Атлетико М
15.2% (21)
1:1 Ничья
6.5% (9)
1:3 Атлетико М
2.2% (3)
0:3 Атлетико М
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Хетафе
1.4% (2)
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