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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Хетафе
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 51
Хетафе 2% (1)
X 11.8% (6)
Атлетико М 86.3% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Атлетико М
5.15
5.20
3.10
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Хетафе
Атлетико М

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
111.1%
3 победы 10 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 19 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

12.9%
25.8%
61.3%
4 победы 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
7:0
П
0:0
КК
0:0
КК
3:0
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
0:3
П
1:0
П
1:1
П
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1
Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Хетафе 2% (1)
    X 11.8% (6)
    Атлетико М 86.3% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Атлетико М
    5.15
    5.20
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хетафе - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М

    Исход игры
    Хетафе
    2% (1)
    Ничья
    12% (6)
    Атлетико М
    86% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (26)
    Нет
    48% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    36% (18)
    0:1 Атлетико М
    32% (16)
    0:2 Атлетико М
    12% (6)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    1:3 Атлетико М
    4% (2)
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    Хетафе
    Атлетико М
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