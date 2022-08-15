Стадион: Альянц Стэдиум
36
Перин
Маттиа
12
Алекс
Сандро
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Сассуоло
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0
Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|5:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|2:5 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|5:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|2:5 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|5:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верона
|2:5 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Исход игры
Ювентус
95.1% (135)
Ничья
4.2% (6)
Сассуоло
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.78% (64)
Меньше
46.22% (55)
Обе команды забьют
Да
50.42% (60)
Нет
49.58% (59)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
33.1% (47)
2:1 Ювентус
28.2% (40)
3:1 Ювентус
9.2% (13)
3:0 Ювентус
4.9% (7)
1:0 Ювентус
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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