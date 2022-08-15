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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 142
Ювентус 95.1% (135)
X 4.2% (6)
Сассуоло 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Сассуоло
6.30
5.05
6.60
Все Коэффициенты
Новости
36
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
22
Ди
Мария
Анхель
28
Закария
Денис
8
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
11
Куадрадо
Хуан
9
Влахович
Душан
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
13
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
7
Энрике
Матеус
16
Фраттези
Давиде
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
6
Рожерио
да
Силва
Ювентус
4-5-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0
Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 5:2 Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Верона 2:5 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 5:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона 2:5 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 5:2 Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона 2:5 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче стартового тура итальянской Серии А "Ювентус" встречается с "Сассуоло". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2022, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Antonio Rapuano

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 142
Ювентус 95.1% (135)
X 4.2% (6)
Сассуоло 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Сассуоло
6.30
5.05
6.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ювентус - Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло

Исход игры
Ювентус
95.1% (135)
Ничья
4.2% (6)
Сассуоло
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.78% (64)
Меньше
46.22% (55)
Обе команды забьют
Да
50.42% (60)
Нет
49.58% (59)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
33.1% (47)
2:1 Ювентус
28.2% (40)
3:1 Ювентус
9.2% (13)
3:0 Ювентус
4.9% (7)
1:0 Ювентус
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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