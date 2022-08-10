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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 51
Ювентус 98% (50)
X 0% (0)
Сассуоло 2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Сассуоло
6.55
5.30
6.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0
Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2
Команда И В Н П Г О
1. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.

    Главный судья: Antonio Rapuano

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ювентус 98% (50)
    X 0% (0)
    Сассуоло 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сассуоло
    6.55
    5.30
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Сассуоло онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло

    Исход игры
    Ювентус
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    41.2% (21)
    2:1 Ювентус
    31.4% (16)
    3:1 Ювентус
    7.8% (4)
    1:0 Ювентус
    5.9% (3)
    3:0 Ювентус
    5.9% (3)
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    Сассуоло
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