  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 51
Ливерпуль 94.1% (48)
X 5.9% (3)
Кристал Пэлас 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Кристал Пэлас
1.23
7.20
17.11
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Кристал Пэлас

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

21 матч

76.2%
4.8%
19%
16 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 1
Нуньес Дарвин 1 1
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клайн Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1
Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Борнмут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ливерпуль 94.1% (48)
    X 5.9% (3)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.23
    7.20
    17.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    94% (47)
    Ничья
    6% (3)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    38% (19)
    3:1 Ливерпуль
    22% (11)
    3:0 Ливерпуль
    18% (9)
    2:1 Ливерпуль
    10% (5)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     