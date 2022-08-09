Стадион: Энфилд
Позже
История личных встреч
Ливерпуль
Кристал Пэлас
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
21 матч
76.2%
4.8%
19%
16 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|1
|Нуньес Дарвин
|1
|1
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клайн Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1
Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Борнмут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас
Исход игры
Ливерпуль
94% (47)
Ничья
6% (3)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
38% (19)
3:1 Ливерпуль
22% (11)
3:0 Ливерпуль
18% (9)
2:1 Ливерпуль
10% (5)
2:2 Ничья
4% (2)
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