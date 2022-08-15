  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 50662
Бетис
3:0
Конец матча
Эльче
0'
4' Желтая карточка
Фекир Набиль
16' Красная карточка
Нванкво Джон
16' Желтая карточка
Милья Пере
22' Желтая карточка
Руибаль Айтор
1:0
28' Гол
Иглесиас Борха
30' Желтая карточка
Гумбау Херард
2:0
39' Гол
Хуанми Мигель
45' Желтая карточка
Фидель Чавес
3:0
60' Гол
Хуанми Мигель
64' Желтая карточка
Рохер Марти
78' Желтая карточка
Хуанми Мигель
81' Желтая карточка
Фернандес Хосан
89' Желтая карточка
Мохика Хоан
90'+4

Ход матча

4'
Фекир Набиль
 
16'
 
Нванкво Джон
16'
 
Милья Пере
22'
Руибаль Айтор
 
28'
Иглесиас Борха
(Фекир Набиль)
1:0
30'
 
Гумбау Херард
39'
Хуанми Мигель
2:0
45'
 
Фидель Чавес
46'
 
Диего Гонсалес
Роко Энсо
46'
 
Моренте Тете
Фидель Чавес
60'
Хуанми Мигель
3:0
64'
 
Рохер Марти
64'
Гонсалес Роберто
Фекир Набиль
 
65'
 
Понсе Эсекель
Рохер Марти
65'
 
Фернандес Хосан
Милья Пере
76'
 
Альфаро Алехандро
Гумбау Херард
78'
Хуанми Мигель
 
79'
Морон Лоренцо
Иглесиас Борха
 
79'
Дельгадо Франсиско
Руибаль Айтор
 
81'
 
Фернандес Хосан
87'
Акуоку Поль
Гидо Родригес
 
87'
Миранда Хуан
Родри Родриго
 
89'
 
Мохика Хоан

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 130
Бетис 90% (117)
X 6.2% (8)
Эльче 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
13
Бадия
Эдгар
26
Нванкво
Джон
6
Бигас
Педро
3
Роко
Энсо
14
Паласиос
Элибельтон
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
18
Рохер
Марти
Бетис
4-2-3-1
Эльче
5-4-1

История личных встреч

Бетис
Эльче

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ТМС
2:1
П
0:0
П
1:2
С
1:4
С
0:2
С
0:3
С
3:0
КК
3:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 2 2
Иглесиас Борха 1 1
Фекир Набиль 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанми Мигель 1 0
Фекир Набиль 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нванкво Джон 0 1
Фидель Чавес 1 0
Рохер Марти 1 0
Мохика Хоан 1 0
Милья Пере 1 0
Гумбау Херард 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1
ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2
Эльче
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1
Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 94'
    Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Бетис: 72%, Эльче: 28%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Alejandro Alfaro из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Миранда Хуан
  • 94'
    Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Моренте Тете навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Акуоку Поль из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Хуанми Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Акуоку Поль пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия ловит мяч
  • 92'
    Мохика Хоан из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Бигас Педро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Бетис 90% (117)
    X 6.2% (8)
    Эльче 3.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Бетис 3:0 Эльче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бетис 3:0 Эльче

    Исход игры
    Бетис
    90% (117)
    Ничья
    6.2% (8)
    Эльче
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.07% (43)
    Меньше
    62.93% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    37.07% (43)
    Нет
    62.93% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    33.1% (43)
    2:1 Бетис
    28.5% (37)
    2:0 Бетис
    20% (26)
    1:2 Эльче
    1.5% (2)
    3:0 Бетис
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    0:1 Эльче
    1.5% (2)
    3:1 Бетис
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     