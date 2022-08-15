Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Рефери не любит споров - именно за это Фидель Чавес сейчас получил желтую

49' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фидель Чавес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Фекир Набиль бьет со штрафного в створ, но Эдгар Бадия держит все под контролем

39' Г О О О О Л - Хуанми Мигель забивает ударом с правой ноги!

39' Карвалью Вилльям создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Морено Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Милья Пере получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гумбау Херард получает желтую карточку за толчок соперника.

30' Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Роко Энсо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Фекир Набиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Эльче

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Руибаль Айтор получил желтую карточку от судьи

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Морено Алекс из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фекир Набиль пробил со штрафного прямо в стенку

16' Рефери не любит споров - именно за это Милья Пере сейчас получил желтую

16' УДАЛЕНИЕ! - Нванкво Джон получает красную карточку за фол на сопернике

16' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Фидель Чавес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Мохика Хоан пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Эльче

2' Родри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля