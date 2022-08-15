Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 50662
0'
4' Желтая карточкаФекир Набиль
16' Красная карточкаНванкво Джон
16' Желтая карточкаМилья Пере
22' Желтая карточкаРуибаль Айтор
1:0
28' ГолИглесиас Борха
30' Желтая карточкаГумбау Херард
2:0
39' ГолХуанми Мигель
45' Желтая карточкаФидель Чавес
3:0
60' ГолХуанми Мигель
64' Желтая карточкаРохер Марти
78' Желтая карточкаХуанми Мигель
81' Желтая карточкаФернандес Хосан
89' Желтая карточкаМохика Хоан
90'+4
Ход матча
4'
16'
16'
22'
28'
1:0
30'
39'
2:0
45'
60'
3:0
64'
78'
81'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
13
Бадия
Эдгар
26
Нванкво
Джон
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
18
Рохер
Марти
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jesus Lopez
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Эльче
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|2
|2
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Фекир Набиль
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нванкво Джон
|0
|1
|Фидель Чавес
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Милья Пере
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1
ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2
Эльче
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1
Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Бетис 3:0 Эльче
Исход игры
Бетис
90% (117)
Ничья
6.2% (8)
Эльче
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.07% (43)
Меньше
62.93% (73)
Обе команды забьют
Да
37.07% (43)
Нет
62.93% (73)
Популярный счёт
1:0 Бетис
33.1% (43)
2:1 Бетис
28.5% (37)
2:0 Бетис
20% (26)
1:2 Эльче
1.5% (2)
3:0 Бетис
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
0:1 Эльче
1.5% (2)
3:1 Бетис
1.5% (2)
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