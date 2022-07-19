Стадион: Та-Кали
3:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолАпап Фердинандо
2:0
24' ГолДегабриэле Юрген
55' Желтая карточкаЛеписту Брент
55' Желтая карточкаГрек Закари
72' Желтая карточкаGonzalo Llerena
86' Желтая карточкаЗерафа Джозеф
2:1
87' ГолУдже Максимилиано
3:1
90' ГолМуритала Юнуса
3:2
90' ГолЭйджийри Эрнест
90'+6
Ход матча
17'
1:0
24'
53'
55'
55'
72'
86'
87'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
42
Дьяките
Али
- Основной состав
-
24 Коне ИбрагимВратарь
-
13 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Дьяките АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Pisanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пикк АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЛилиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ярве АндресЗащитник
-
23 Велиев МурадПолузащитник
-
67 Антонов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Эйгус КарлНападающий
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
Бомбардиры внутри турнира
Хибернианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Апап Фердинандо
|1
|1
|Дегабриэле Юрген
|1
|1
|Муритала Юнуса
|1
|1
|Велла Данстэн
|0
|0
|Гроотхюсен Теренс
|0
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйджийри Эрнест
|1
|1
|Удже Максимилиано
|1
|1
|Рооснупп Марк-Оливер
|0
|0
Карточки
Хибернианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерафа Джозеф
|1
|0
|Gonzalo Llerena
|1
|0
|Грек Закари
|1
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леписту Брент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2
Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1
Левадия Таллин
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Таммека - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Калев 3:1 Курессааре - Левадия Таллин 1:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6
Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:8
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хибернианс 3:2 Левадия Таллин
Исход игры
Хибернианс
47.6% (50)
Ничья
32.4% (34)
Левадия Таллин
20% (21)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (34)
Меньше
67.31% (70)
Обе команды забьют
Да
59.62% (62)
Нет
40.38% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (30)
2:1 Хибернианс
16.2% (17)
1:0 Хибернианс
14.3% (15)
2:0 Хибернианс
12.4% (13)
1:2 Левадия Таллин
10.5% (11)
0:1 Левадия Таллин
8.6% (9)
3:1 Хибернианс
2.9% (3)
0:0 Ничья
2.9% (3)
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