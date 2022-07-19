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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хибернианс
3:2
Конец матча
Левадия Таллин
0'
1:0
17' Гол
Апап Фердинандо
2:0
24' Гол
Дегабриэле Юрген
55' Желтая карточка
Леписту Брент
55' Желтая карточка
Грек Закари
72' Желтая карточка
Gonzalo Llerena
86' Желтая карточка
Зерафа Джозеф
2:1
87' Гол
Удже Максимилиано
3:1
90' Гол
Муритала Юнуса
3:2
90' Гол
Эйджийри Эрнест
90'+6

Ход матча

17'
Апап Фердинандо
(Велла Данстэн)
1:0
24'
Дегабриэле Юрген
(Гроотхюсен Теренс)
2:0
53'
 
Кирсс Роберт
Лилиу
55'
 
Леписту Брент
55'
Грек Закари
 
72'
Gonzalo Llerena
 
77'
 
Велиев Мурад
Бегларишвили Закария
77'
 
Антонов Илья
Пеэтсон Расмус
77'
Аттард Айртон
Греч Джейк
 
77'
Муритала Юнуса
Гроотхюсен Теренс
 
86'
Зерафа Джозеф
 
87'
2:1
Удже Максимилиано
(Эйджийри Эрнест)
90'
Муритала Юнуса
3:1
90'
Менса Габриэль
Дегабриэле Юрген
 
90'
3:2
Эйджийри Эрнест
(Рооснупп Марк-Оливер)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 105
Хибернианс 47.6% (50)
X 32.4% (34)
Левадия Таллин 20% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
6
Gonzalo
Llerena
88
Соарес
Родолфо
3
Апап
Фердинандо
12
Велла
Данстэн
8
Греч
Джейк
42
Дьяките
Али
22
Искьер
Габриэль
10
Дегабриэле
Юрген
9
Гроотхюсен
Теренс
99
Валлнер
Карл-Андре
6
Пеэтсон
Расмус
4
Удже
Максимилиано
3
Митрович
Милан
22
Пикк
Артур
70
Путинчанин
Марко
10
Леписту
Брент
14
Эйджийри
Эрнест
49
Бегларишвили
Закария
9
Рооснупп
Марк-Оливер
11
Лилиу
Хибернианс
4-4-2
Левадия Таллин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хибернианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Апап Фердинандо 1 1
Дегабриэле Юрген 1 1
Муритала Юнуса 1 1
Велла Данстэн 0 0
Гроотхюсен Теренс 0 0
Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйджийри Эрнест 1 1
Удже Максимилиано 1 1
Рооснупп Марк-Оливер 0 0

Карточки

Хибернианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерафа Джозеф 1 0
Gonzalo Llerena 1 0
Грек Закари 1 0
Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леписту Брент 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2
Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1
Левадия Таллин
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Таммека - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Калев 3:1 Курессааре - Левадия Таллин 1:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6
Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:8

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Дегабриэле Юрген бьет в цель!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Апап Фердинандо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Хибернианс 47.6% (50)
    X 32.4% (34)
    Левадия Таллин 20% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Хибернианс 3:2 Левадия Таллин

    Исход игры
    Хибернианс
    47.6% (50)
    Ничья
    32.4% (34)
    Левадия Таллин
    20% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.69% (34)
    Меньше
    67.31% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (62)
    Нет
    40.38% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (30)
    2:1 Хибернианс
    16.2% (17)
    1:0 Хибернианс
    14.3% (15)
    2:0 Хибернианс
    12.4% (13)
    1:2 Левадия Таллин
    10.5% (11)
    0:1 Левадия Таллин
    8.6% (9)
    3:1 Хибернианс
    2.9% (3)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
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