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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тирана
0:0
Первый тайм: 12'
Зриньски
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 106
Тирана 33% (35)
X 43.4% (46)
Зриньски 23.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тирана
Ничья
Зриньски
4.41
3.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости
97
Бекай
Висар
5
Найдовски
Филип
20
Беиратш
Жослен
2
Тосевски
Кристиан
14
Исмайльгечи
Марсель
9
Хасани
Флорент
6
Алекси
Альбано
10
Лимай
Весель
99
Сулейманов
Таулан
21
Кефалия
Клеви
19
Джиджа
Редон
22
Чондрич
Йосип
6
Чорлука
Йосип
4
Баришич
Хрвое
70
Магдич
Марин
91
Тичинович
Марио
50
Мемия
Керим
44
Янкович
Нико
88
Каменар
Карло
21
Савич
Игор
7
Юкич
Иван
99
Билбия
Неманья
Тирана
4-3-3
Зриньски
5-4-1

Результаты последних матчей

Тирана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0 Тирана - Кукес 2:3
Динамо Тирана - Тирана 2:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1 Тирана - Эгнатия 2:0
Зриньски
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2
Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Тирана 33% (35)
X 43.4% (46)
Зриньски 23.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тирана
Ничья
Зриньски
4.41
3.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тирана 0:0 Зриньски онлайн

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Прогнозы на матч Тирана 0:0 Зриньски

Исход игры
Тирана
33.3% (35)
Ничья
42.9% (45)
Зриньски
23.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
28.16% (29)
Меньше
71.84% (74)
Обе команды забьют
Да
65.05% (67)
Нет
34.95% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:0 Тирана
14.3% (15)
2:1 Тирана
14.3% (15)
1:2 Зриньски
11.4% (12)
0:1 Зриньски
10.5% (11)
2:0 Тирана
4.8% (5)
0:0 Ничья
4.8% (5)
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