Стадион: Arena Kombetare
0'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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1 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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50 Владение мячом, % 50
97
Бекай
Висар
10
Лимай
Весель
19
Джиджа
Редон
70
Магдич
Марин
50
Мемия
Керим
44
Янкович
Нико
21
Савич
Игор
- Основной состав
-
97 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кири ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Нури МарлиндЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ДевидНападающий
-
17 Гюмси АльдиНападающий
-
-
Главный тренер: Шехи Оргес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Магдич МаринЗащитник
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
-
44 Янкович НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Бекич АльмирЗащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
-
95 Сенич МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сучич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
Результаты последних матчей
Тирана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0 Тирана - Кукес 2:3
Динамо Тирана - Тирана 2:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1 Тирана - Эгнатия 2:0
Зриньски
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2
Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тирана 0:0 Зриньски
Исход игры
Тирана
33.3% (35)
Ничья
42.9% (45)
Зриньски
23.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
28.16% (29)
Меньше
71.84% (74)
Обе команды забьют
Да
65.05% (67)
Нет
34.95% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:0 Тирана
14.3% (15)
2:1 Тирана
14.3% (15)
1:2 Зриньски
11.4% (12)
0:1 Зриньски
10.5% (11)
2:0 Тирана
4.8% (5)
0:0 Ничья
4.8% (5)
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