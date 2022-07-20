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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сутьеска
0:0
Второй тайм: 47'
Клаксвик
0'
29' Желтая карточка
Павлович Дени
30' Желтая карточка
Крстович Срджан

Ход матча

29'
 
Павлович Дени
30'
Крстович Срджан
 
38'
 
Феро Одмар
Йоэнсен Рене
46'
Конраад Тайрон
Стрикович Вук
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 113
Сутьеска 58.4% (66)
X 31% (35)
Клаксвик 10.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сутьеска
Ничья
Клаксвик
3.93
3.30
2.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Гильен
Владан
3
Гривич
Драган
15
Дринчич
Милош
4
Рудович
Адриан
27
Стиепович
Никола
10
Эракович
Новица
6
Крстович
Срджан
8
Матанович
Марко
77
Альхарайш
Закария
9
Стрикович
Вук
94
Ненов
Юлиян
13
Росенерн
Маттиас
5
Бринк
Йеспер
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Павлович
Дени
14
Йоэнсен
Рене
2
Да
Силва
Патрик
32
Кронберг
Клаес
8
Андреасен
Якуп
6
Миккельсен
Мадс
10
Бьярталид
Йоаннес
9
Клеттскард
Палл
Сутьеска
4-3-3
Клаксвик
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Сутьеска
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Срджан 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 1 0

Результаты последних матчей

Сутьеска
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сутьеска - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1
Сутьеска - Морнар 1:3 Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0 Рудар Плевля - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Езеро Плав 3:1
Клаксвик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2
Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 46'
    Vuk Strikovic уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Йоэнсен Рене уходит с поля. Феро Одмар выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Крстович Срджан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Павлович Дени получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DG Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Сутьеска 58.4% (66)
X 31% (35)
Клаксвик 10.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сутьеска
Ничья
Клаксвик
3.93
3.30
2.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сутьеска 0:0 Клаксвик онлайн

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Прогнозы на матч Сутьеска 0:0 Клаксвик

Исход игры
Сутьеска
58.4% (66)
Ничья
31% (35)
Клаксвик
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
54.29% (57)
Нет
45.71% (48)
Популярный счёт
1:0 Сутьеска
30.1% (34)
1:1 Ничья
26.5% (30)
2:1 Сутьеска
18.6% (21)
2:0 Сутьеска
6.2% (7)
1:2 Клаксвик
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:1 Клаксвик
2.7% (3)
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