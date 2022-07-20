Стадион: DG Arena
0'
29' Желтая карточкаПавлович Дени
30' Желтая карточкаКрстович Срджан
84' Желтая карточкаВукович Душан
90'+6
Ход матча
29'
30'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
94
Ненов
Юлиян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Ненов ЮлиянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Личина СуадВратарь
-
72 Бабич АнтоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тучевич ИлияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Савович Милия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йоэнсен РенеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 Тури ГезаВратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Сутьеска
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Срджан
|1
|0
|Вукович Душан
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дени
|1
|0
Результаты последних матчей
Сутьеска
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сутьеска - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1
Сутьеска - Морнар 1:3 Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0 Рудар Плевля - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Езеро Плав 3:1
Клаксвик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2
Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сутьеска 0:0 Клаксвик
Исход игры
Сутьеска
58.4% (66)
Ничья
31% (35)
Клаксвик
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
54.29% (57)
Нет
45.71% (48)
Популярный счёт
1:0 Сутьеска
30.1% (34)
1:1 Ничья
26.5% (30)
2:1 Сутьеска
18.6% (21)
2:0 Сутьеска
6.2% (7)
1:2 Клаксвик
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:1 Клаксвик
2.7% (3)
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