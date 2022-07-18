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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Линкольн
 
Позже
Тобол
Прогнозы 42
Линкольн 45.2% (19)
X 21.4% (9)
Тобол 33.3% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Тобол
3.33
3.25
3.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Линкольн
Тобол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Зарко 1 1
Жаксылыков Айбар 1 1
Малый Сергей 0 0

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоскано Хесус 1 0
Ронан Киан 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томашевич Зарко 1 0
Каиров Багдат 1 0
Жарынбетов Самат 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тобол - Линкольн 2:0 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2
Линкольн - Мэгпайс 2:1 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0
Тобол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Линкольн 2:0 Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1
Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Линкольн - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Линкольн 45.2% (19)
    X 21.4% (9)
    Тобол 33.3% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Линкольн
    Ничья
    Тобол
    3.33
    3.25
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Линкольн - Тобол онлайн

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    Прогнозы на матч Линкольн - Тобол

    Исход игры
    Линкольн
    45.2% (19)
    Ничья
    21.4% (9)
    Тобол
    33.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.19% (11)
    Меньше
    73.81% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Линкольн
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    0:1 Тобол
    14.3% (6)
    1:2 Тобол
    11.9% (5)
    2:1 Линкольн
    11.9% (5)
    2:0 Линкольн
    7.1% (3)
    0:2 Тобол
    7.1% (3)
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    Линкольн
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