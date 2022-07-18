Стадион: Виктория (Гибралтар)
История личных встреч
Линкольн
Тобол
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Зарко
|1
|1
|Жаксылыков Айбар
|1
|1
|Малый Сергей
|0
|0
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоскано Хесус
|1
|0
|Ронан Киан
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тобол - Линкольн 2:0 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2
Линкольн - Мэгпайс 2:1 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0
Тобол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Линкольн 2:0 Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1
Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Линкольн - Тобол
Исход игры
Линкольн
45.2% (19)
Ничья
21.4% (9)
Тобол
33.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (11)
Меньше
73.81% (31)
Обе команды забьют
Да
45.24% (19)
Нет
54.76% (23)
Популярный счёт
1:0 Линкольн
23.8% (10)
1:1 Ничья
19% (8)
0:1 Тобол
14.3% (6)
1:2 Тобол
11.9% (5)
2:1 Линкольн
11.9% (5)
2:0 Линкольн
7.1% (3)
0:2 Тобол
7.1% (3)
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