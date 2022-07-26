Стадион: Парк Холл
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМагнуссон Юлиус
50' Желтая карточкаРэдмонд Даниэл
68' Желтая карточкаУильямс Джордан III
69' Желтая карточкаМэрриотт Кристофер
73' Желтая карточкаХансен Николай
90'+4
Ход матча
21'
50'
73'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
19
Кларк
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Гроган НикЗащитник
- Защитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
-
47 Корниш БеПолузащитник
-
35 Лок ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Уордер РисНападающий
-
Главный тренер: Лимбрик Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
Нью-Сейнтс
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Сейнтс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (2)
|1
Карточки
Нью-Сейнтс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэрриотт Кристофер
|1
|0
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Макманус Деклан
|1
|0
|Уильямс Джордан III
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуньед Пабло
|1
|0
|Хансен Николай II
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Сейнтс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Ларн - Нью-Сейнтс 2:0
Нью-Сейнтс - Клифтонвилл 2:1 Нью-Сейнтс - Уоррингтон Райлендс 3:2 Пенибонт - Нью-Сейнтс 2:3 Нью-Сейнтс - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - Нью-Сейнтс 0:2 Нью-Сейнтс - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - Нью-Сейнтс 1:2 Бала Таун - Нью-Сейнтс 1:1 Каернарфон Таун - Нью-Сейнтс 0:3 Нью-Сейнтс - Ньютаун 0:1 Нью-Сейнтс - Колвин Бэй 1:0 Нью-Сейнтс - Пенибонт 3:3 Нью-Сейнтс - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - Нью-Сейнтс 1:2 Кардифф МЮ - Нью-Сейнтс 1:1 Сефн Друидс - Нью-Сейнтс 1:4
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2
Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Нью-Сейнтс 0:0 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Нью-Сейнтс
30.2% (35)
Ничья
44% (51)
Викингур Рейкьявик
25.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
22.52% (25)
Меньше
77.48% (86)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (45)
1:0 Нью-Сейнтс
15.5% (18)
0:1 Викингур Рейкьявик
12.1% (14)
2:1 Нью-Сейнтс
9.5% (11)
1:2 Викингур Рейкьявик
9.5% (11)
2:0 Нью-Сейнтс
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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