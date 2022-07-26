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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Нью-Сейнтс
0:0
Конец матча
Викингур Рейкьявик
0'
21' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
50' Желтая карточка
Рэдмонд Даниэл
68' Желтая карточка
Уильямс Джордан III
69' Желтая карточка
Мэрриотт Кристофер
73' Желтая карточка
Хансен Николай
90'+4

Ход матча

21'
 
Магнуссон Юлиус
50'
Рэдмонд Даниэл
 
67'
 
Гюдьоунссон Хельги
Снаер Ингассон Бирнир
67'
 
Хансен Николай
Сигурпалсон Ари
68'
Уильямс Джордан III
 
69'
Смит Лео
Кларк Бен
 
69'
Дэниэлс Джошуа
Роутледж Джон
 
69'
Мэрриотт Кристофер
 
73'
 
Хансен Николай
77'
 
Джурич Даниэл-Деян
Ингасон Кристаль-Мани
89'
 
Атласон Давид-Эрн
Агнарссон Эрлингюр
90'
Хадсон Блейн
Цеслевич Адриан
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 116
Нью-Сейнтс 30.2% (35)
X 44% (51)
Викингур Рейкьявик 25.9% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Робертс
Коннор
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
10
Рэдмонд
Даниэл
19
Кларк
Бен
6
Роутледж
Джон
11
Цеслевич
Адриан
17
Уильямс
Джордан
III
9
Макманус
Деклан
8
Броббелл
Райан
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
5
МакЛаген
Кайл
7
Агнарссон
Эрлингюр
3
Томассон
Логи
17
Сигурпалсон
Ари
20
Магнуссон
Юлиус
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
80
Ингасон
Кристаль-Мани
18
Снаер
Ингассон
Бирнир
Нью-Сейнтс
3-4-3
Викингур Рейкьявик
3-5-2

История личных встреч

Нью-Сейнтс
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Сейнтс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 2 (2) 1

Карточки

Нью-Сейнтс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэрриотт Кристофер 1 0
Рэдмонд Даниэл 1 0
Макманус Деклан 1 0
Уильямс Джордан III 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуньед Пабло 1 0
Хансен Николай II 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Сейнтс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Ларн - Нью-Сейнтс 2:0
Нью-Сейнтс - Клифтонвилл 2:1 Нью-Сейнтс - Уоррингтон Райлендс 3:2 Пенибонт - Нью-Сейнтс 2:3 Нью-Сейнтс - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - Нью-Сейнтс 0:2 Нью-Сейнтс - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - Нью-Сейнтс 1:2 Бала Таун - Нью-Сейнтс 1:1 Каернарфон Таун - Нью-Сейнтс 0:3 Нью-Сейнтс - Ньютаун 0:1 Нью-Сейнтс - Колвин Бэй 1:0 Нью-Сейнтс - Пенибонт 3:3 Нью-Сейнтс - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - Нью-Сейнтс 1:2 Кардифф МЮ - Нью-Сейнтс 1:1 Сефн Друидс - Нью-Сейнтс 1:4
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2
Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Магнуссон Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Нью-Сейнтс 30.2% (35)
    X 44% (51)
    Викингур Рейкьявик 25.9% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Нью-Сейнтс 0:0 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Нью-Сейнтс
    30.2% (35)
    Ничья
    44% (51)
    Викингур Рейкьявик
    25.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.52% (25)
    Меньше
    77.48% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    63.06% (70)
    Нет
    36.94% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (45)
    1:0 Нью-Сейнтс
    15.5% (18)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    12.1% (14)
    2:1 Нью-Сейнтс
    9.5% (11)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    9.5% (11)
    2:0 Нью-Сейнтс
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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