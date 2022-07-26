  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФК Балкани
6:0
Конец матча
Ла-Фиорита
0'
1:0
6' Гол
Рахмани Альбион
2:0
8' Гол
Рахмани Альбион
12' Желтая карточка
Романья Алессандро
19' Желтая карточка
Амати Армандо
37' Желтая карточка
Грасси Андреа
57' Вторая желтая карточка
Романья Алессандро
3:0
69' Гол
Рахмани Альбион
4:0
73' Гол
Абази Леонит
74' Желтая карточка
Грандони Андреа
5:0
75' Гол
Красники Ермал
6:0
90' Гол
Абази Леонит
90'+3

Ход матча

6'
Рахмани Альбион
(Тачи Арменд)
1:0
8'
Рахмани Альбион
(Куц Эдвин)
2:0
12'
 
Романья Алессандро
19'
 
Амати Армандо
37'
 
Грасси Андреа
46'
 
Панкотти Самуэль
Яупи Энеа
54'
Синани Эгзон
Делова Люмбардх
 
54'
 
Педрелли Иван
Палацци Никола
57'
 
Романья Алессандро
62'
Эмерлаху Линдон
Куц Эдвин
 
62'
Потоку Арбер
Кореница Меритон
 
69'
Рахмани Альбион
(Грипши Назми)
3:0
69'
Бериша Альбин
Грипши Назми
 
69'
Капра Альбин
Таки Астрит
 
73'
Абази Леонит
(Тачи Арменд)
4:0
74'
 
Грандони Андреа
75'
Красники Ермал
(Эмерлаху Линдон)
5:0
82'
 
Бонифаци Лука
Семприни Маттео
87'
 
Карузо Самуэле
Ринальди Данило
88'
 
Ходжа Атильо
Грасси Андреа
90'
Абази Леонит
6:0

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 113
ФК Балкани 90.3% (102)
X 7.1% (8)
Ла-Фиорита 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
23
Абази
Леонит
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
24
Вентурини
Симоне
3
Бриги
Андреа
26
Романья
Алессандро
4
Фатика
Лоренцо
13
Грандони
Андреа
23
Семприни
Маттео
10
Палацци
Никола
21
Амати
Армандо
8
Грасси
Андреа
99
Яупи
Энеа
16
Ринальди
Данило
ФК Балкани
4-3-3
Ла-Фиорита
4-3-1-2

История личных встреч

ФК Балкани
Ла-Фиорита

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:4

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 5 2.5
Абази Леонит 2 1
Кореница Меритон 1 0.5
Красники Ермал 1 0.5
Бериша Альбин 1 0.5
Тачи Арменд 0 0
Грипши Назми 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Эмерлаху Линдон 0 0
Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Алессандро 1 1
Бонифаци Лука 1 0
Грандони Андреа 1 0
Амати Армандо 1 0
Грасси Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0
ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0 Приштина - ФК Балкани 0:2
Ла-Фиорита
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Ла-Фиорита - Тре Пенне 2:0 Пеннаросса - Ла-Фиорита 1:0
Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:1 FC Fiorentino - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - FC Fiorentino 0:1 FC Fiorentino - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Пеннаросса 0:0 Ла-Фиорита - Мурата 1:0 SP Libertas1 - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:1 Ла-Фиорита - FC Fiorentino 0:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Фаэтано 0:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Пеннаросса - Ла-Фиорита 0:0 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:4 Ла-Фиорита - Виртус 0:2

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    ФК Балкани 90.3% (102)
    X 7.1% (8)
    Ла-Фиорита 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ФК Балкани 6:0 Ла-Фиорита онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч ФК Балкани 6:0 Ла-Фиорита

    Исход игры
    ФК Балкани
    90.3% (102)
    Ничья
    7.1% (8)
    Ла-Фиорита
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.91% (67)
    Меньше
    39.09% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    25.45% (28)
    Нет
    74.55% (82)
    Популярный счёт
    3:0 ФК Балкани
    29.2% (33)
    2:0 ФК Балкани
    18.6% (21)
    1:0 ФК Балкани
    13.3% (15)
    2:1 ФК Балкани
    9.7% (11)
    4:0 ФК Балкани
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    3:1 ФК Балкани
    5.3% (6)
    1:2 Ла-Фиорита
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     