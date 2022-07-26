Стадион: Фадиль Вокри
6:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолРахмани Альбион
2:0
8' ГолРахмани Альбион
12' Желтая карточкаРоманья Алессандро
19' Желтая карточкаАмати Армандо
37' Желтая карточкаГрасси Андреа
57' Вторая желтая карточкаРоманья Алессандро
3:0
69' ГолРахмани Альбион
4:0
73' ГолАбази Леонит
74' Желтая карточкаГрандони Андреа
5:0
75' ГолКрасники Ермал
6:0
90' ГолАбази Леонит
90'+3
Ход матча
6'
1:0
8'
2:0
19'
37'
69'
3:0
73'
4:0
74'
75'
90'
6:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
23
Абази
Леонит
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
99
Яупи
Энеа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Абази ЛеонитЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
- Защитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Макшутай ЭдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Яупи ЭнеаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Нери АланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ходжа АтильоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лазаньи Оскар
История личных встреч
ФК Балкани
Ла-Фиорита
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|5
|2.5
|Абази Леонит
|2
|1
|Кореница Меритон
|1
|0.5
|Красники Ермал
|1
|0.5
|Бериша Альбин
|1
|0.5
|Тачи Арменд
|0
|0
|Грипши Назми
|0
|0
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Эмерлаху Линдон
|0
|0
Ла-Фиорита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ла-Фиорита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Алессандро
|1
|1
|Бонифаци Лука
|1
|0
|Грандони Андреа
|1
|0
|Амати Армандо
|1
|0
|Грасси Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0
ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0 Приштина - ФК Балкани 0:2
Ла-Фиорита
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Ла-Фиорита - Тре Пенне 2:0 Пеннаросса - Ла-Фиорита 1:0
Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:1 FC Fiorentino - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - FC Fiorentino 0:1 FC Fiorentino - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Пеннаросса 0:0 Ла-Фиорита - Мурата 1:0 SP Libertas1 - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:1 Ла-Фиорита - FC Fiorentino 0:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Фаэтано 0:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Пеннаросса - Ла-Фиорита 0:0 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:4 Ла-Фиорита - Виртус 0:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ФК Балкани 6:0 Ла-Фиорита
Исход игры
ФК Балкани
90.3% (102)
Ничья
7.1% (8)
Ла-Фиорита
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.91% (67)
Меньше
39.09% (43)
Обе команды забьют
Да
25.45% (28)
Нет
74.55% (82)
Популярный счёт
3:0 ФК Балкани
29.2% (33)
2:0 ФК Балкани
18.6% (21)
1:0 ФК Балкани
13.3% (15)
2:1 ФК Балкани
9.7% (11)
4:0 ФК Балкани
7.1% (8)
1:1 Ничья
6.2% (7)
3:1 ФК Балкани
5.3% (6)
1:2 Ла-Фиорита
2.7% (3)
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