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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Клаксвик
1:0
Конец матча
Сутьеска
0'
1:0
66' Гол
Клеттскард Палл
90'+6

Ход матча

46'
 
Бабич Анто
Ненов Юлиян
66'
Клеттскард Палл
(Фредериксберг Арни)
1:0
76'
Павлович Дени
Феро Одмар
 
76'
 
Стрикович Вук
Конраад Тайрон
78'
Хольвад Андерс
Кронберг Клаес
 
78'
Йоэнсен Рене
Фредериксберг Арни
 
84'
 
Влахович Александар
Гривич Драган
84'
 
Тучевич Илия
Матанович Марко
87'
Даниэльсен Йоаннес
Бринк Йеспер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 112
Клаксвик 71.4% (80)
X 22.3% (25)
Сутьеска 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Росенерн
Маттиас
5
Бринк
Йеспер
23
Ватнсдаль
Хейни
22
Феро
Одмар
2
Да
Силва
Патрик
10
Бьярталид
Йоаннес
6
Миккельсен
Мадс
8
Андреасен
Якуп
32
Кронберг
Клаес
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
1
Гильен
Владан
3
Гривич
Драган
15
Дринчич
Милош
4
Рудович
Адриан
27
Стиепович
Никола
10
Эракович
Новица
6
Крстович
Срджан
8
Матанович
Марко
94
Ненов
Юлиян
7
Конраад
Тайрон
26
Вукович
Душан
Клаксвик
4-4-2
Сутьеска
4-3-3

История личных встреч

Клаксвик
Сутьеска

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 0.5
Фредериксберг Арни 0 0
Сутьеска
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 1 0
Сутьеска
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Срджан 1 0
Вукович Душан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сутьеска - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2
Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1
Сутьеска
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Единство Биело-Поле - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Клаксвик 0:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Сутьеска 2:0
Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1 Сутьеска - Морнар 1:3 Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Клаксвик 71.4% (80)
X 22.3% (25)
Сутьеска 6.3% (7)
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Прогнозы на матч Клаксвик 1:0 Сутьеска

Исход игры
Клаксвик
71.4% (80)
Ничья
22.3% (25)
Сутьеска
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
40.54% (45)
Нет
59.46% (66)
Популярный счёт
1:0 Клаксвик
42.9% (48)
1:1 Ничья
18.8% (21)
2:1 Клаксвик
17% (19)
2:0 Клаксвик
8% (9)
1:2 Сутьеска
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:1 Сутьеска
2.7% (3)
3:0 Клаксвик
1.8% (2)
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