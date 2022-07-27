Стадион: Джупумира
Ход матча
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
22
Феро
Одмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 Тури ГезаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Йоэнсен РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Ненов ЮлиянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Личина СуадВратарь
-
17 Милич ЙованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Бабич АнтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Тучевич ИлияНападающий
-
Главный тренер: Савович Милия
История личных встреч
Клаксвик
Сутьеска
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|1
|0.5
|Фредериксберг Арни
|0
|0
Сутьеска
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дени
|1
|0
Сутьеска
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Срджан
|1
|0
|Вукович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сутьеска - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2
Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1
Сутьеска
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Единство Биело-Поле - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Клаксвик 0:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Сутьеска 2:0
Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1 Сутьеска - Морнар 1:3 Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Клаксвик 1:0 Сутьеска
Исход игры
Клаксвик
71.4% (80)
Ничья
22.3% (25)
Сутьеска
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
40.54% (45)
Нет
59.46% (66)
Популярный счёт
1:0 Клаксвик
42.9% (48)
1:1 Ничья
18.8% (21)
2:1 Клаксвик
17% (19)
2:0 Клаксвик
8% (9)
1:2 Сутьеска
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:1 Сутьеска
2.7% (3)
3:0 Клаксвик
1.8% (2)
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