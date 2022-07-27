Первый тайм

38' Бонифасе падал во владениях соперника, стремясь заработать ещё один пенальти. Арбитр действительно дал свисток, но зафиксировал фол именно со стороны нападающего.

37' Думаю, что "Будё-Глимт" мог бы в этой встрече довести счёт до двузначного, если бы в этом была необходимость. Но такая задача вряд ли сейчас стоит - главное, обойтись без травм.

36' Бонифасе в полукружии штрафной площади ушёл от опеки соперника и мог пробивать, но задумал он тонкий пас на партнёра по команде, который к такому повороту событий оказался не готов.

35' Пеллегрино протащил мяч по левому краю в штрафную площадку и от лицевой линии выполнял прострел в центр, но попытка была блокирована защитником в подкате.

34' Несмотря на то, что у его команды всё прекрасно, Кнутсен Кьетил не расслабляется в своей технической зоне, продолжая оставаться у кромки поля, регулярно подсказывая что-то своим подопечным.

33' Правым флангом в новой атаке обостряли игру хозяева поля, но мяч был упущен за лицевую линию. Всё равно улыбаются игроки "Будё-Глимта" после этого, отпуская какие-то шуточки друг другу.