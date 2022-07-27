Стадион: Аспмира Стадион
4:0
Первый тайм: 37'
0'
1:0
7' ГолВетлесен Уго
21' Красная карточкаМиллар Кирк
2:0
21' ПенальтиБонифасе Виктор
3:0
25' ГолПеллегрино Амаль
4:0
29' ГолСалтнес Ульрик
Ход матча
7'
1:0
21'
21'
2:0
25'
29'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Мугиша
Джоэл
15
Холл
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
- Защитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пеппер КонорЗащитник
- Полузащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
-
31 Куинн НайалПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
-
17 МакКи КрисНападающий
- Нападающий
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
Главный тренер: Хили Дэвид
История личных встреч
Будё-Глимт
Линфилд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (3)
|1.25
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.25
|Ветлесен Уго
|1
|0.25
|Мо Бреде
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
|Мугиша Джоэл
|0
|0
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малгрю Джейми
|1
|0.25
|Миллар Кирк
|1
|0.25
|Девайн Этан
|1
|0.25
|Вертайнен Ээту
|0
|0
|МакКи Крис
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шилдс Крис
|2
|0
|Кларк Мэттью II
|2
|0
|Миллар Кирк
|0
|1
|Стюарт Джордан II
|1
|0
|Купер Джэл
|1
|0
|Холл Бен
|1
|0
|Роско Сэм
|1
|0
|Фэллон Стивен
|1
|0
|Финлейсон Дэниэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
Линфилд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0
Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Будё-Глимт 4:0 Линфилд
Исход игры
Будё-Глимт
91.1% (113)
Ничья
8.1% (10)
Линфилд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
30.7% (35)
Нет
69.3% (79)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
36.3% (45)
3:0 Будё-Глимт
16.9% (21)
2:1 Будё-Глимт
12.1% (15)
3:1 Будё-Глимт
8.9% (11)
1:0 Будё-Глимт
7.3% (9)
1:1 Ничья
6.5% (8)
4:0 Будё-Глимт
1.6% (2)
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