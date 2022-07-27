  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Будё-Глимт
4:0
Первый тайм: 37'
Линфилд
0'
1:0
7' Гол
Ветлесен Уго
21' Красная карточка
Миллар Кирк
2:0
21' Пенальти
Бонифасе Виктор
3:0
25' Гол
Пеллегрино Амаль
4:0
29' Гол
Салтнес Ульрик

Ход матча

7'
Ветлесен Уго
(Мугиша Джоэл)
1:0
21'
 
Миллар Кирк
21'
Бонифасе Виктор
2:0
25'
Пеллегрино Амаль
(Вембангомо Брис)
3:0
29'
Салтнес Ульрик
(Сампстед Альфонс)
4:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 124
Будё-Глимт 91.1% (113)
X 8.1% (10)
Линфилд 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Линфилд
1.11
8.66
32.00
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
3
Сампстед
Альфонс
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
8
Бонифасе
Виктор
7
Пеллегрино
Амаль
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
2
Роско
Сэм
16
Кларк
Мэттью
II
22
Малгрю
Джейми
5
Шилдс
Крис
20
Фэллон
Стивен
7
Миллар
Кирк
14
Макдейд
Робби
10
Стюарт
Джордан
II
Будё-Глимт
4-3-3
Линфилд
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Линфилд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (3) 1.25
Пеллегрино Амаль 1 0.25
Ветлесен Уго 1 0.25
Мо Бреде 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малгрю Джейми 1 0.25
Миллар Кирк 1 0.25
Девайн Этан 1 0.25
Вертайнен Ээту 0 0
МакКи Крис 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 1 0
Хейбротен Мариус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шилдс Крис 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Миллар Кирк 0 1
Стюарт Джордан II 1 0
Купер Джэл 1 0
Холл Бен 1 0
Роско Сэм 1 0
Фэллон Стивен 1 0
Финлейсон Дэниэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
Линфилд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0
Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Бонифасе падал во владениях соперника, стремясь заработать ещё один пенальти. Арбитр действительно дал свисток, но зафиксировал фол именно со стороны нападающего.
  • 37'
    Думаю, что "Будё-Глимт" мог бы в этой встрече довести счёт до двузначного, если бы в этом была необходимость. Но такая задача вряд ли сейчас стоит - главное, обойтись без травм.
  • Опасный момент
    36'
    Бонифасе в полукружии штрафной площади ушёл от опеки соперника и мог пробивать, но задумал он тонкий пас на партнёра по команде, который к такому повороту событий оказался не готов.
  • 35'
    Пеллегрино протащил мяч по левому краю в штрафную площадку и от лицевой линии выполнял прострел в центр, но попытка была блокирована защитником в подкате.
  • 34'
    Несмотря на то, что у его команды всё прекрасно, Кнутсен Кьетил не расслабляется в своей технической зоне, продолжая оставаться у кромки поля, регулярно подсказывая что-то своим подопечным.
  • 33'
    Правым флангом в новой атаке обостряли игру хозяева поля, но мяч был упущен за лицевую линию. Всё равно улыбаются игроки "Будё-Глимта" после этого, отпуская какие-то шуточки друг другу.
  • 32'
    Норвежцы даже не стали праздновать свой четвёртый гол. Просто все желающие отбили автору забитого мяча "пятюню". Матч превратился уже в простую тренировку.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Ульрик Салтнес!!!
    Погром североирландцев продолжается. С правого фланга Сампстед выполнил прострел низов в центр и Салтнесу почему-то никто не мешал переправлять мяч в сетку ворот.
  • 30'
    Вембангомо оказался на левом фланге атаки хозяев поля, откуда выполнял подачу на средней высоте, но защитники "Линфилда" уверенно отвели угрозу.
  • Фол, нарушение
    29'
    В глубине поля на левом фланге гости заработали штрафной удар. Мяч был запущен в штрафную площадку "жёлто-чёрных", но те уверенно смогли отбиться.
  • 28'
    Болельщики на трибунах уже начали праздновать выход своей команды в следующую стадию турнира. Сомнений в обратном здесь ни у кого уже не осталось.
  • 27'
    Удивительно, как "Будё-Глимт" умудрился проиграть в гостях со счётом 0:1 при таком преимуществе над соперников в классе. Дома у норвежцев всё получается великолепно.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Амаль Пеллегрино!!!
    Тушите свет! Пеллегрино с левого края, метров с 27, великолепно исполнил обводящий удар в дальний верхний угол. Джонс в отчаянно броске старался спасти команду, но тщетно.
  • 25'
    Очень похоже на то, что интрига в этом противостоянии уже умерла. Норвежцы и без того были огромным фаворитом этого матча, а теперь они ещё и численное преимущество получили.
  • Пенальти
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Виктор Бонифасе!!!
    Нападающий "Будё-Глимта" очень уверенно разобрался с Джонсом ударом с точки. Вратарь раньше времени завалился в левый от себя угол.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Красная карточка
      23'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА МИЛЛАРУ, который лишил соперника явной возможности забить гол. Пытался он хитрить, держась за лицо, но судья всё увидел.
    • Пенальти!
      22'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛИНФИЛДА"! После подачи углового справа последовал удар по воротам - Джонс совершил сэйв, но добивание уже рукой парировал один из защитников.
    • Судья
      21'
      Подключившийся в атаку Вембангомо падал в борьбе в пределах штрафной площади на правом краю, но судья уверенно развёл руки в стороны, показав, что пенальти не будет.
    • 20'
      Свои атаки норвежцы строят уже преимущественно неспешно, подолгу пасуясь поперёк поля, стараясь высмотреть свободные зоны впереди. Это непросто, так как "Линфилд" обороняется большими силами.
    • 19'
      Контратаки "Линфилда" пока что проходят без какого-либо креатива - мяч просто грузится вперёд наудачу, но защитники "Будё-Глимта" работают надёжно на своих позициях.
    • Угловой
      18'
      Хаген выполнял подачу с углового в центр штрафной площади, откуда из гущи игроков кто-то из норвежцев пробил головой, но намного мимо створа ворот мяч полетел.
    • Фол, нарушение
      17'
      Штрафной удар на правом фланге атаки заработали хозяева поля. Подача пошла в район дальней штанги, но там защищающиеся отбили мяч на угловой.
    • 15'
      Начались мелкие фолы в центральной зоне, причём с обеих сторон. Норвежцы также опасаются быстрых контратак соперника, перестраховываясь.
    • 14'
      Постепенно стартовый сумбур встречи стихает, что на руку "Линфилду". На высоких скоростях гости не могут на равных противостоять более классному сопернику.
    • Фол, нарушение
      12'
      В центральном круге удалось за мяч зацепиться Макдейду, который умело поставил корпус, заработав штрафной удар для своей команды.
    • 11'
      Явно начали паниковать гости при каждой новой опасности у своих ворот. Мяч выбивается просто куда-нибудь. Ни о какой контригре речи пока не идёт.
    • Опасный момент
      10'
      Мугиша с правого фланга снова протащил мяч в штрафную площадь соперника и пасовал в центр, но линфилдцам на этот раз удалось отбиться.
    • 9'
      Норвежская команда не намерена останавливаться на достигнутом, продолжая яростные массированные атаки на владения гостей из Северной Ирландии.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уго Ветлесен!!!
      Добился своего "Будё-Глимт", забив быстрый гол в матче. По правому краю в штрафную площадку ворвался Мугиша, который коротко отпасовал в центр на Ветлесена, а тот ударом в одно касание не промахнулся.
    • 7'
      Упустили мяч за лицевую линию на левом фланге хозяева поля. Джонс не будет торопиться возвращать мяч в игру ударом от ворот, чтобы позволить своим товарищам по команде перевести дыхание.
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! После мягкой диагональной подачи с правого фланга следовал удар Салтнеса головой с шести метров, но Джонс здорово среагировал и совершил спасение, после чего один из защитников выбил мяч в аут.
    • 5'
      "Линфилд" не намерен на старте встречи прижиматься к своим воротам. Гости работают в высоком командном прессинге, затрудняя сопернику попытки начала своих позиционных атак.
    • Угловой
      4'
      Два угловых подряд подали норвежцы с левого фланга. После второй подачи головой в борьбе пробивал Бонифасе, но мяч полетел гораздо выше ворот.
    • Угловой
      3'
      Пеллегрино ворвался на левый край штрафной площади и простреливал вдоль ворот, но ближайшему защитнику удалось отбить мяч на угловой.
    • 2'
      Практически заполнены трибуны небольшого стадиона в Будё. Поддержка у местной команды внушительная. Очень сложно будет североирландцам сдерживать атакующий натиск соперника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • В первом матче "Линфилд" сенсационно победил дома со счётом 1:0. Теперь норвежцы постараются взять реванш.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором норвежский "Будё-Глимт" сыграет дома с североирландским "Линфилдом".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
      • Прогнозы 124
      Будё-Глимт 91.1% (113)
      X 8.1% (10)
      Линфилд 0.8% (1)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Будё-Глимт
      Ничья
      Линфилд
      1.11
      8.66
      32.00
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Будё-Глимт 4:0 Линфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Будё-Глимт 4:0 Линфилд

    Исход игры
    Будё-Глимт
    91.1% (113)
    Ничья
    8.1% (10)
    Линфилд
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    30.7% (35)
    Нет
    69.3% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Будё-Глимт
    36.3% (45)
    3:0 Будё-Глимт
    16.9% (21)
    2:1 Будё-Глимт
    12.1% (15)
    3:1 Будё-Глимт
    8.9% (11)
    1:0 Будё-Глимт
    7.3% (9)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    4:0 Будё-Глимт
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Будё-Глимт
    Линфилд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     