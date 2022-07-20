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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викингур
0:1
Первый тайм: 16'
ДАК

Ход матча

8'
0:1
Крстович Никола
(Блэкмэн Сезар)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 110
Викингур 43.6% (48)
X 21.8% (24)
ДАК 34.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур
Ничья
ДАК
3.90
3.45
3.75
Все Коэффициенты
1
Рейнатред
А
Бардюр
12
Хансен
Бардур
4
Грегерсен
Атли
24
Ванхамар
Гуннар
8
Грегерсен
Бергур
18
Свенссон
Арнбьорн
10
Ватнхамар
Сольви
15
Тури
Давид
Геза
21
Мненей
Ноа
7
Йохансен
Якуп
2
Ольсен
Андреас
II
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
14
Цыганик
Андрей
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
20
Веселовски
Доминик
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
21
Муму
Брахим
Викингур
4-5-1
ДАК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 2 1
Бардарсон Олаф 1 0.5
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 1.5
Санто Регё 1 0.5
Веселовски Доминик 1 0.5

Карточки

Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Европа - Викингур 1:2 Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1 Рунавик - Викингур 1:3
Стреймур - Викингур 1:2 Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1 Викингур - Фуглафйордур 3:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Викингур 43.6% (48)
X 21.8% (24)
ДАК 34.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур
Ничья
ДАК
3.90
3.45
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викингур 0:1 ДАК онлайн

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Прогнозы на матч Викингур 0:1 ДАК

Исход игры
Викингур
44% (48)
Ничья
22% (24)
ДАК
33.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (45)
Меньше
57.14% (60)
Обе команды забьют
Да
63.81% (67)
Нет
36.19% (38)
Популярный счёт
1:2 ДАК
22.9% (25)
1:1 Ничья
20.2% (22)
2:1 Викингур
16.5% (18)
1:0 Викингур
14.7% (16)
2:0 Викингур
11% (12)
0:1 ДАК
9.2% (10)
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