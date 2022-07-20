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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викингур
0:2
Конец матча
ДАК
0'
0:1
8' Гол
Крстович Никола
16' Желтая карточка
Кружляк Доминик
18' Желтая карточка
Муму Брахим
73' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
0:2
81' Гол
Цыганик Андрей
87' Желтая карточка
Грегерсен Атли
90'+3

Ход матча

8'
0:1
Крстович Никола
(Блэкмэн Сезар)
16'
 
Кружляк Доминик
18'
 
Муму Брахим
62'
 
Андзуана Иоан
Муму Брахим
62'
 
Николаеску Йон
Санто Регё
69'
Йонхардссон Инги
Свенссон Арнбьорн
 
70'
Юстинуссен Финнур
Ольсен Андреас
 
70'
Бардарсон Олаф
Йохансен Якуп
 
73'
 
Блэкмэн Сезар
81'
0:2
Цыганик Андрей
(Николаеску Йон)
86'
 
Небыла Себастьян
Качер Мирослав
86'
 
Рымаренко Мартин
Веселовски Доминик
87'
Грегерсен Атли
 
90'
 
Жолгай Балинт
Крстович Никола

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 110
Викингур 43.6% (48)
X 21.8% (24)
ДАК 34.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рейнатред
А
Бардюр
12
Хансен
Бардур
4
Грегерсен
Атли
24
Ванхамар
Гуннар
8
Грегерсен
Бергур
18
Свенссон
Арнбьорн
10
Ватнхамар
Сольви
15
Тури
Давид
Геза
21
Мненей
Ноа
7
Йохансен
Якуп
2
Ольсен
Андреас
II
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
14
Цыганик
Андрей
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
20
Веселовски
Доминик
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
21
Муму
Брахим
Викингур
4-5-1
ДАК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 2 0.67
Бардарсон Олаф 1 0.33
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 1.33
Цыганик Андрей 1 0.33
Санто Регё 1 0.33
Веселовски Доминик 1 0.33
Блэкмэн Сезар 0 0
Николаеску Йон 0 0

Карточки

Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Атли 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 1 1
Кружляк Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Европа - Викингур 1:2 Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1 Рунавик - Викингур 1:3
Стреймур - Викингур 1:2 Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1 Викингур - Фуглафйордур 3:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Муму Брахим получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Викингур 43.6% (48)
    X 21.8% (24)
    ДАК 34.5% (38)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Викингур 0:2 ДАК

    Исход игры
    Викингур
    43.6% (48)
    Ничья
    21.8% (24)
    ДАК
    34.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (46)
    Меньше
    56.6% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    64.15% (68)
    Нет
    35.85% (38)
    Популярный счёт
    1:2 ДАК
    23.6% (26)
    1:1 Ничья
    20% (22)
    2:1 Викингур
    16.4% (18)
    1:0 Викингур
    14.5% (16)
    2:0 Викингур
    10.9% (12)
    0:1 ДАК
    9.1% (10)
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