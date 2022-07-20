Стадион: Торсволлюр
0'
0:1
8' ГолКрстович Никола
16' Желтая карточкаКружляк Доминик
18' Желтая карточкаМуму Брахим
73' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
0:2
81' ГолЦыганик Андрей
87' Желтая карточкаГрегерсен Атли
90'+3
Ход матча
8'
0:1
16'
18'
73'
81'
0:2
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
21
Мненей
Ноа
74
Санто
Регё
21
Муму
Брахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мненей НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ольсен АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Johan Poulsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пинту АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Кахут Демиан
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ватнхамар Сольви
|2
|0.67
|Бардарсон Олаф
|1
|0.33
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|1.33
|Цыганик Андрей
|1
|0.33
|Санто Регё
|1
|0.33
|Веселовски Доминик
|1
|0.33
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Николаеску Йон
|0
|0
Карточки
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Атли
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муму Брахим
|1
|1
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Европа - Викингур 1:2 Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1 Рунавик - Викингур 1:3
Стреймур - Викингур 1:2 Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1 Викингур - Фуглафйордур 3:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Викингур 0:2 ДАК
Исход игры
Викингур
43.6% (48)
Ничья
21.8% (24)
ДАК
34.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
64.15% (68)
Нет
35.85% (38)
Популярный счёт
1:2 ДАК
23.6% (26)
1:1 Ничья
20% (22)
2:1 Викингур
16.4% (18)
1:0 Викингур
14.5% (16)
2:0 Викингур
10.9% (12)
0:1 ДАК
9.1% (10)
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