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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Жилина
1:1
Конец матча
ДАК
0'
1:0
13' Гол
Мыслович Патрик
45' Желтая карточка
Цыганик Андрей
61' Желтая карточка
Копас Адам
1:1
77' Гол
Крстович Никола
88' Желтая карточка
Брунетти Матеус
88' Красная карточка
Samuel Gidi
90' Желтая карточка
Крстович Никола
1:1
90' Не забитый пенальти
Копас Адам
90' Желтая карточка
Веселинов Даниэл
90'+5
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
20
Бари
Кристиан
7
Мыслович
Патрик
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
88
Галчик
Роланд
8
Жибриль
Таофик
10
Капралик
Адриан
22
Веселинов
Даниэл
78
Пинту
Алекс
5
Мухамедбегович
Ахмет
24
Кружляк
Доминик
14
Цыганик
Андрей
20
Веселовски
Доминик
66
Качер
Мирослав
77
Небыла
Себастьян
17
Андзуана
Иоан
45
Крстович
Никола
21
Муму
Брахим
Жилина
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Жилина
ДАК

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СГА
2:0
СГА
2:2
С
3:1
С
0:2
СГА
2:1
СГА
3:3
С
1:1
С
4:1
СГА
2:0
С
2:2
С
1:0
СГА
1:2
СГА
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мыслович Патрик 1 0.5
Руснак Матуш 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 1
Кружляк Доминик 1 0.5
Веселовски Доминик 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Gidi 0 1
Копас Адам 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 1 0
Крстович Никола 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0
Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1
ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Земплин 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ДАК 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Железярне Подбрезова 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Слован Братислава 2 1 0 1 5 - 2 3
7. Жилина 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Скалица 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Злате Моравце 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Тренчин 2 0 1 1 0 - 4 1
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Железярне Подбрезова 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ДАК 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ружомберок 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Злате Моравце 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дукла Банска-Бистрица 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Скалица 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Скалица 1 0 1 0 2 - 2 1
3. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Земплин 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Железярне Подбрезова 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Тренчин 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Веселинов Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    93'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Копас Адам пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Крстович Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    УДАЛЕНИЕ! - Samuel Gidi увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Цыганик Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Patrik Myslovic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 1:1 ДАК онлайн

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