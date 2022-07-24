Стадион: Стадион под Дубном
0'
1:0
13' ГолМыслович Патрик
45' Желтая карточкаЦыганик Андрей
61' Желтая карточкаКопас Адам
1:1
77' ГолКрстович Никола
88' Желтая карточкаБрунетти Матеус
88' Красная карточкаSamuel Gidi
90' Желтая карточкаКрстович Никола
1:1
90' Не забитый пенальтиКопас Адам
90' Желтая карточкаВеселинов Даниэл
90'+5
Ход матча
13'
1:0
45'
61'
77'
88'
88'
90'
90'
1:1
90'
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
78
Пинту
Алекс
21
Муму
Брахим
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
13 Henry Addo
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Жилина
ДАК
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
32 матча
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мыслович Патрик
|1
|0.5
|Руснак Матуш
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|1
|Кружляк Доминик
|1
|0.5
|Веселовски Доминик
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Gidi
|0
|1
|Копас Адам
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0
Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1
ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Земплин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Железярне Подбрезова
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Скалица
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Тренчин
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ружомберок
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Тренчин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Злате Моравце
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Скалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Скалица
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Земплин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Железярне Подбрезова
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Тренчин
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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