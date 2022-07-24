Стадион: Ружомберок
2:2
Конец матча
0'
0:1
37' ГолDaniel Pavuk
1:1
41' ПенальтиМасло Ян
49' Желтая карточкаЛихи Филип
57' Красная карточкаГрендель Эрик
2:1
65' ГолРегали Мартин
86' Желтая карточкаMarko Kelemen
2:2
89' ПенальтиКовачик Петер
90' Желтая карточкаМойжиш Александр
90' Желтая карточкаЛудга Рихард
90'+5
Ход матча
37'
0:1
41'
1:1
49'
57'
65'
2:1
86'
89'
2:2
90'
90'
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
63 Моронг АдамЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
99 David CobnanНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
-
19 Alex Molcan
-
12 Marek Belko
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|2
|1
|Мадленяк Матей
|1
|0.5
|Масло Ян
|1 (1)
|0.5
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годал Борис
|1
|0.5
|Daniel Pavuk
|1
|0.5
|Samuel Datko
|1
|0.5
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.5
|Грендель Эрик
|0
|0
|Кузма Марек
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Marko Kelemen
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|1
|1
|Годал Борис
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Лудга Рихард
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0
Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5
Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Слован-2 Братислава 5:0 Партизан Бардеёв - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Жилина-2 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Железярне Подбрезова
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Спартак Трнава
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Скалица
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Тренчин
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Железярне Подбрезова
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак Трнава
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Тренчин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Злате Моравце
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Скалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Скалица
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Железярне Подбрезова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Земплин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Спартак Трнава
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Тренчин
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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