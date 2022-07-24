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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
2:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
0:1
37' Гол
Daniel Pavuk
1:1
41' Пенальти
Масло Ян
49' Желтая карточка
Лихи Филип
57' Красная карточка
Грендель Эрик
2:1
65' Гол
Регали Мартин
86' Желтая карточка
Marko Kelemen
2:2
89' Пенальти
Ковачик Петер
90' Желтая карточка
Мойжиш Александр
90' Желтая карточка
Лудга Рихард
90'+5
35
Крайчирик
Иван
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
11
Кочан
Матей
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
8
Грендель
Эрик
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
7
Daniel
Pavuk
Ружомберок
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 2 1
Мадленяк Матей 1 0.5
Масло Ян 1 (1) 0.5
Фабиш Лукаш 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годал Борис 1 0.5
Daniel Pavuk 1 0.5
Samuel Datko 1 0.5
Ковачик Петер 1 (1) 0.5
Грендель Эрик 0 0
Кузма Марек 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойжиш Александр 1 0
Marko Kelemen 1 0
Лихи Филип 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 1 1
Годал Борис 1 0
Issa Adekunle 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Лудга Рихард 1 0
Бакаля Микулаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0
Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5
Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Слован-2 Братислава 5:0 Партизан Бардеёв - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Жилина-2 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Железярне Подбрезова 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 2 4
4. ДАК 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Слован Братислава 2 1 0 1 5 - 2 3
6. Дукла Банска-Бистрица 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Спартак Трнава 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Жилина 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Скалица 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Злате Моравце 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Тренчин 2 0 1 1 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ДАК 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак Трнава 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Злате Моравце 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ружомберок 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Дукла Банска-Бистрица 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Скалица 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Дукла Банска-Бистрица 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Скалица 1 0 1 0 2 - 2 1
4. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Железярне Подбрезова 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Земплин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Спартак Трнава 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Тренчин 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Масло Ян из команды Ружомберок забивает с точки!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Daniel Pavuk бьет в цель!
    • 24'
      Кочан Матей уходит с поля. Бобчек Томаш выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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