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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ДАК
3:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
9' Гол
Веселовски Доминик
33' Желтая карточка
Michal Pinter
38' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
71' Желтая карточка
Крстович Никола
2:0
74' Гол
Крстович Никола
79' Желтая карточка
Мудры Тимотей
3:0
80' Гол
Кальмар Жолт
85' Желтая карточка
Муму Брахим
90' Желтая карточка
Кальмар Жолт
90'+2
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
14
Цыганик
Андрей
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
7
Балог
Норберт
20
Веселовски
Доминик
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
1
Лукач
Патрик
42
Michal
Pinter
37
Alden
Suvalija
66
Беднар
Мартин
27
Stephano
Almeida
8
Слобода
Антон
6
Мудры
Тимотей
39
Балан
Денис
16
Мондек
Кароль
10
Ниархос
Иоаннис
20
Пинте
Патрик
ДАК
4-2-3-1
Злате Моравце
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Злате Моравце

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
4:2
СГА
0:1
СГА
2:0
С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 1
Веселовски Доминик 1 0.33
Кальмар Жолт 1 0.33
Кружляк Доминик 1 0.33
Цыганик Андрей 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 1 0.33
Michal Pinter 1 (1) 0.33
Tomas Horak 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Никола 2 0
Кальмар Жолт 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Pinter 2 0
Чонка Матуш 1 0
Балан Денис 1 0
Дуга Денис 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Бренкус Адам 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Stephano Almeida 1 0
Tomas Horak 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1
Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Злате Моравце - Скалица 2:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Погронье 1:3
Сеница - Злате Моравце 0:0 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Злате Моравце - Земплин 1:1 Злате Моравце - Сеница 3:2 Земплин - Злате Моравце 1:0 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Погронье - Злате Моравце 0:1 Злате Моравце - Пухов 1:0 Середь - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Земплин 0:1 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Слован Братислава 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Жилина 3 1 2 0 5 - 2 5
4. Железярне Подбрезова 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Земплин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Скалица 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Злате Моравце 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тренчин 3 0 1 2 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 8 - 2 6
2. ДАК 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Жилина 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Скалица 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Злате Моравце 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ружомберок 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Дукла Банска-Бистрица 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Железярне Подбрезова 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Скалица 1 0 1 0 2 - 2 1
5. ДАК 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Земплин 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Тренчин 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • 46'
      Michal Pinter уходит с поля. Alexandros Kiziridis выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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