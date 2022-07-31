Стадион: MOL Arena
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолВеселовски Доминик
33' Желтая карточкаMichal Pinter
38' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
71' Желтая карточкаКрстович Никола
2:0
74' ГолКрстович Никола
79' Желтая карточкаМудры Тимотей
3:0
80' ГолКальмар Жолт
85' Желтая карточкаМуму Брахим
90' Желтая карточкаКальмар Жолт
90'+2
Ход матча
9'
33'
38'
71'
74'
79'
80'
3:0
85'
90'
74
Санто
Регё
39
Балан
Денис
20
Пинте
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
21 Муму БрахимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Балан ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Пинте ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ян Кочиан
История личных встреч
ДАК
Злате Моравце
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|1
|Веселовски Доминик
|1
|0.33
|Кальмар Жолт
|1
|0.33
|Кружляк Доминик
|1
|0.33
|Цыганик Андрей
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|1
|0.33
|Michal Pinter
|1 (1)
|0.33
|Tomas Horak
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Никола
|2
|0
|Кальмар Жолт
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Pinter
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Stephano Almeida
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1
Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0
Злате Моравце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Злате Моравце - Скалица 2:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Погронье 1:3
Сеница - Злате Моравце 0:0 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Злате Моравце - Земплин 1:1 Злате Моравце - Сеница 3:2 Земплин - Злате Моравце 1:0 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Погронье - Злате Моравце 0:1 Злате Моравце - Пухов 1:0 Середь - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Земплин 0:1 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Жилина
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|Железярне Подбрезова
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Земплин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Скалица
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тренчин
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Жилина
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Железярне Подбрезова
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Скалица
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Тренчин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Злате Моравце
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Железярне Подбрезова
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Скалица
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|ДАК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Земплин
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Тренчин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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