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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 16'
Краковия
0'
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Краковия
4.02
3.56
3.95
Все Коэффициенты
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
99
Said
Hamulic
11
Лебедински
Миколай
7
Доманьски
Мацей
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
85
Яблонски
Давид
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
22
Лосаж
Флорьян
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
38
Мишор
Якуб
Сталь Мелец
3-4-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Краковия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 2 0.5
Доманьски Мацей 1 0.25
Said Hamulic 1 0.25
Касперкевич Аркадиуш 1 0.25
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.5
Хебо Матиас 1 0.25
Кялльман Беньямин 1 0.25
Лосаж Флорьян 1 0.25
Patryk Makuch 1 (1) 0.25
Югас Якуб 0 0
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Fabian Hiszpanski 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Яблонски Давид 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Мишор Якуб 1 0
Takuto Oshima 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 0:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Сталь Мелец 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сталь Мелец 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Сталь Мелец 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Краковия
4.02
3.56
3.95
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Сталь Мелец
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