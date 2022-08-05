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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Легия
0:0
Первый тайм: 7'
Пяст
0'
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Пяст
4.05
3.55
4.33
Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
14
Харатин
Игорь
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
24
Хэйтли
Том
98
Катранис
Александрос
28
Michal
Kaput
20
Томашевич
Гжегож
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
18
Вильчек
Камиль
Легия
4-1-4-1
Пяст
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Пяст

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:1
Э
0:1
К
1:2
Э
2:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
0:1
Э
2:0
К
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
КП
1:2
Э
3:0
Э
1:1
OE
0:1
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вшолек Павел 2 (1) 0.67
Мучи Эрнест 1 0.33
Младенович Филип 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Жозуэ Филипе 2 0
Роуз Линдси 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Райнер Константин 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0
Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Легия 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Пяст 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Легия 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Пяст 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Легия 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Пяст
4.05
3.55
4.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Пяст онлайн

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