Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского Зрители: 19045
0'
29' Желтая карточкаРоуз Линдси
29' Желтая карточкаВильчек Камиль
1:0
47' ГолМучи Эрнест
51' Желтая карточкаMichal Kaput
2:0
51' ГолМладенович Филип
71' Желтая карточкаБаку Макана
90' Желтая карточкаРайнер Константин
90'+5
Ход матча
29'
29'
47'
1:0
51'
51'
71'
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
28
Michal
Kaput
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Легия
Пяст
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
30 матчей
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.5
|Мучи Эрнест
|2
|0.5
|Младенович Филип
|1
|0.25
|Капустка Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнер Константин
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0
Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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