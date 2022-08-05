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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 19045
Легия
2:0
Конец матча
Пяст
0'
29' Желтая карточка
Роуз Линдси
29' Желтая карточка
Вильчек Камиль
1:0
47' Гол
Мучи Эрнест
51' Желтая карточка
Michal Kaput
2:0
51' Гол
Младенович Филип
71' Желтая карточка
Баку Макана
90' Желтая карточка
Райнер Константин
90'+5
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
14
Харатин
Игорь
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
77
Пырка
Аркадиуш
98
Катранис
Александрос
28
Michal
Kaput
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
18
Вильчек
Камиль
6
Храпек
Михал
Легия
4-1-4-1
Пяст
5-3-2

История личных встреч

Легия
Пяст

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:1
Э
0:1
К
1:2
Э
2:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
0:1
Э
2:0
К
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
КП
1:2
Э
3:0
Э
1:1
OE
0:1
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вшолек Павел 2 (1) 0.5
Мучи Эрнест 2 0.5
Младенович Филип 1 0.25
Капустка Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнер Константин 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0
Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Мучи Эрнест бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      29'
      Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Роуз Линдси получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 2:0 Пяст онлайн

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