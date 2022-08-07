Стадион: Stadion Dyskobolii
1:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолГросицки Камил
0:2
25' Гол в свои воротаИванов Роберт
29' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
35' Желтая карточкаЛенговски Матеуш
1:2
47' ГолЗреляк Адам
71' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
89' Желтая карточкаБичахчян Ваан
90' Желтая карточкаЗреляк Адам
90'+5
Ход матча
22'
25'
0:2
35'
47'
1:2
89'
90'
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Варта Познань
Погонь Щецин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.5
|Журавски Мачей
|1
|0.25
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|2
|0.5
|Гросицки Камил
|1
|0.25
|Захович Лука
|1
|0.25
|Алмквист Понтус
|1
|0.25
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Зреляк Адам
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Коррин Милан
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Стипица Данте
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|10.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Видзев Лодзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лех
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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