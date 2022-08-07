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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Варта Познань
1:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
22' Гол
Гросицки Камил
0:2
25' Гол в свои ворота
Иванов Роберт
29' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
35' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
1:2
47' Гол
Зреляк Адам
71' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
89' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
90' Желтая карточка
Зреляк Адам
90'+5
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
15
Копчински
Михал
6
Журавски
Мачей
30
Щепаньски
Милош
3
Кьельб
Якуб
99
Зреляк
Адам
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
27
Ковальчик
Себастьян
99
Ленговски
Матеуш
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Варта Познань
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Погонь Щецин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.5
Журавски Мачей 1 0.25
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 2 0.5
Гросицки Камил 1 0.25
Захович Лука 1 0.25
Алмквист Понтус 1 0.25
Дабровски Дамьян 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Зреляк Адам 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Коррин Милан 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Стипица Данте 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Заглембе Любин 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
10. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Видзев Лодзь 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Заглембе Любин 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Заглембе Любин 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лех 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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