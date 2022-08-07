Стадион: Заглебье Любин
0:0
Перерыв
0'
29
Дьенг
Шейку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Koki Hinokio
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Заглембе Любин
Лех
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
31 матч
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.25
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скурась Михал
|1
|0.33
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1
Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1
Лех
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0
Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|10.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Видзев Лодзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лех
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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