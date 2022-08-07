Стадион: Эрнест Поль
0:0
Первый тайм: 30'
0'
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Гурник Забже
Ракув
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|2
|0.67
|Новак Бартош
|1
|0.33
|Подольски Лукас
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|1
|0.33
|Пясецки Фабиан
|1
|0.33
|Сореску Деян
|1
|0.33
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.33
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|2
|0
|Яницки Рафал
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иви Лопес
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1
Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0
Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Ракув
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Гурник Забже
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ракув
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Гурник Забже
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Гурник Забже
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ракув
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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