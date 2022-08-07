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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Гурник Забже
1:0
Конец матча
Ракув
0'
31' Желтая карточка
Сореску Деян
40' Желтая карточка
Коцке Йонатан
1:0
45' Гол
Палюшек Александр
66' Желтая карточка
Манне Аласана
73' Желтая карточка
Тудор Фран
78' Желтая карточка
Мвондо Жан
90' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
90'+8
32
Бролль
Кевин
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
8
Манне
Аласана
10
Подольски
Лукас
11
Холевяк
Матеуш
20
Влодарчик
Шимон
12
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
71
Длугош
Виктор
22
Сореску
Деян
5
Берггрен
Густав
8
Лидерман
Бен
30
Кочергин
Владислав
9
Мусёлик
Себастьян
99
Пясецки
Фабиан
Гурник Забже
3-4-2-1
Ракув
3-4-1-2

История личных встреч

Гурник Забже
Ракув

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 2 0.67
Новак Бартош 1 0.33
Палюшек Александр 1 0.33
Подольски Лукас 0 0
Янжа Эрик 0 0
Йенсен Ричард 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 1 0.33
Пясецки Фабиан 1 0.33
Сореску Деян 1 0.33
Иви Лопес 1 (1) 0.33
Вдовяк Матеуш 0 0
Тудор Фран 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 2 0
Коцке Йонатан 1 0
Яницки Рафал 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Мвондо Жан 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 2 0
Иви Лопес 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Сореску Деян 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1
Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0
Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Гурник Забже 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Заглембе Любин 4 1 2 1 2 - 3 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
16. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Aleksander Paluszek бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Коцке Йонатан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Сореску Деян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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