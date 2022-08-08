Стадион: Казимеж Гурски
1:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
26'
1:0
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Olaf KobackiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
-
70 Marcej Sliwa
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
История личных встреч
Висла Плоцк
Медзь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|3
|0.75
|Вольски Рафал
|3
|0.75
|Валло Кристиан
|1
|0.25
|Секульски Лукаш
|1
|0.25
|Колар Марко
|1
|0.25
|Коцыля Давид
|1
|0.25
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
|Расак Дамиан
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|1
|0.33
|Marcej Sliwa
|1
|0.33
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Домингес Максим
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Фурман Доминик
|1
|0
|Павляк Александр
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миюшкович Неманья
|1
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Матыня Хуберт
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Хулио Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1
Медзь
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0
Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0 Медзь - Гурник Польковице 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Медзь
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Висла Плоцк
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|16.
|Медзь
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Медзь
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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