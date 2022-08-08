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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Висла Плоцк
4:1
Конец матча
Медзь
0'
1:0
26' Гол
Валло Кристиан
1:1
36' Гол
Чука Виктор
2:1
38' Гол
Альварес Давид
70' Желтая карточка
Михальски Дамян
78' Желтая карточка
Коцыля Давид
83' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
87' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
3:1
90' Гол
Левандовски Матеуш
4:1
90' Гол
Колар Марко
90'+4
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
2
Михальски
Дамян
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
11
Альварес
Давид
23
Лесняк
Филип
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
1
Pawel
Lenarcik
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
13
Ауртенече
Йон
99
Гаммельбю
Йенс-Мартин
6
Матушек
Шимон
18
Запольник
Камиль
10
Домингес
Максим
8
Чука
Виктор
79
Olaf
Kobacki
7
Энрикес
Анхело
Висла Плоцк
4-1-4-1
Медзь
4-1-4-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Медзь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЭГБ
3:2
Э
2:1
Э
2:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 4 1
Вольски Рафал 3 0.75
Валло Кристиан 2 0.5
Колар Марко 2 0.5
Секульски Лукаш 1 0.25
Коцыля Давид 1 0.25
Левандовски Матеуш II 1 0.25
Расак Дамиан 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.33
Чука Виктор 1 0.33
Marcej Sliwa 1 0.33
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Домингес Максим 0 0
Olaf Kobacki 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 2 0
Вольски Рафал 1 0
Фурман Доминик 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Павляк Александр 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миюшкович Неманья 1 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Домингес Максим 1 0
Матыня Хуберт 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Хулио Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
4
29%
1
33%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1
Медзь
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0
Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0 Медзь - Гурник Польковице 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 4 0 0 14 - 2 12
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Гурник Забже 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Заглембе Любин 4 1 2 1 2 - 3 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
16. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Альварес Давид бьет в цель!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Чука Виктор бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Валло Кристиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Висла Плоцк 4:1 Медзь онлайн

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