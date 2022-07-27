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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Интер Эскальдес
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
21' Гол
Сольдевила Хенис
46' Желтая карточка
Дебелюх Габриэл
51' Желтая карточка
Чете
1:1
51' Пенальти
Дяк Чиприан
56' Желтая карточка
Гальего Адриа
57' Желтая карточка
Лима Ильдефонс
61' Желтая карточка
Колингер Денис
61' Вторая желтая карточка
Лима Ильдефонс
72' Желтая карточка
Рубио Хесус
90' Вторая желтая карточка
Рубио Хесус
90'+5

Ход матча

21'
Сольдевила Хенис
(Де ла Торре Анхель)
1:0
45'
 
Петрила Клаудиу
Паун-Александру Константин
46'
 
Дебелюх Габриэл
51'
Чете
 
51'
1:1
Дяк Чиприан
56'
Гальего Адриа
 
57'
Лима Ильдефонс
 
61'
 
Колингер Денис
61'
Лима Ильдефонс
 
63'
Рубио Хесус
Сольдевила Хенис
 
63'
Бетриу Жорди
Де ла Торре Анхель
 
66'
 
Бетанкор Хефте
Дебелюх Габриэл
66'
 
Мухар Карло
Дяк Чиприан
72'
Рубио Хесус
 
77'
Морено Серхио
Рока Жорди
 
81'
 
Йебоа Эммануэль
Роджер VII
81'
 
Браун Кристофер
Колингер Денис
87'
Рубио Хорди
Мартинес Виктор
 
90'
Рубио Хесус
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 113
Интер Эскальдес 9.7% (11)
X 15% (17)
ЧФР Клуж 75.2% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
66
Лима
Ильдефонс
48
Чете
27
Марсе
Рохер
17
Де
ла
Торре
Анхель
19
Мартинес
Виктор
20
Рока
Жорди
21
Аридай
Кабрера
7
Сольдевила
Хенис
9
Андреу
Саша
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
37
Бордеяну
Михай
40
Цвек
Ловро
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
8
Роджер
VII
Интер Эскальдес
4-4-2
ЧФР Клуж
4-3-3

История личных встреч

Интер Эскальдес
ЧФР Клуж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольдевила Хенис 1 0.5
Де ла Торре Анхель 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 1 (1) 0.5
Дебелюх Габриэл 1 0.5
Дяк Чиприан 1 (1) 0.5

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лима Ильдефонс 1 1
Рубио Хесус II 1 1
Гальего Адриа 1 0
Де Нова Иван 1 0
Фехер Рауль 1 0
Чете 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      57'
      Лима Ильдефонс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      56'
      Гальего Адриа получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
    • Желтая карточка
      51'
      Chete получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Габриэл Дебелюх получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Интер Эскальдес 9.7% (11)
    X 15% (17)
    ЧФР Клуж 75.2% (85)
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    Прогнозы на матч Интер Эскальдес 1:1 ЧФР Клуж

    Исход игры
    Интер Эскальдес
    9.7% (11)
    Ничья
    15% (17)
    ЧФР Клуж
    75.2% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.09% (43)
    Меньше
    60.91% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.09% (54)
    Нет
    50.91% (56)
    Популярный счёт
    0:2 ЧФР Клуж
    29.2% (33)
    1:2 ЧФР Клуж
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    0:1 ЧФР Клуж
    10.6% (12)
    0:3 ЧФР Клуж
    5.3% (6)
    2:1 Интер Эскальдес
    4.4% (5)
    1:0 Интер Эскальдес
    3.5% (4)
    1:3 ЧФР Клуж
    2.7% (3)
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