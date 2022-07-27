Стадион: Насьонал
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолСольдевила Хенис
46' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
51' Желтая карточкаЧете
1:1
51' ПенальтиДяк Чиприан
56' Желтая карточкаГальего Адриа
57' Желтая карточкаЛима Ильдефонс
61' Желтая карточкаКолингер Денис
61' Вторая желтая карточкаЛима Ильдефонс
72' Желтая карточкаРубио Хесус
90' Вторая желтая карточкаРубио Хесус
90'+5
Ход матча
21'
46'
51'
51'
1:1
56'
57'
61'
61'
72'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
48
Чете
27
Марсе
Рохер
20
Рока
Жорди
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
-
27 Марсе РохерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рока ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кока ХесусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бетриу ЖордиНападающий
-
23 Рубио ХордиНападающий
-
Главный тренер: Родригес Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гал РаресВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
99 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Интер Эскальдес
ЧФР Клуж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольдевила Хенис
|1
|0.5
|Де ла Торре Анхель
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|1 (1)
|0.5
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.5
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.5
Карточки
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лима Ильдефонс
|1
|1
|Рубио Хесус II
|1
|1
|Гальего Адриа
|1
|0
|Де Нова Иван
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Чете
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Интер Эскальдес 1:1 ЧФР Клуж
Исход игры
Интер Эскальдес
9.7% (11)
Ничья
15% (17)
ЧФР Клуж
75.2% (85)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
0:2 ЧФР Клуж
29.2% (33)
1:2 ЧФР Клуж
25.7% (29)
1:1 Ничья
15% (17)
0:1 ЧФР Клуж
10.6% (12)
0:3 ЧФР Клуж
5.3% (6)
2:1 Интер Эскальдес
4.4% (5)
1:0 Интер Эскальдес
3.5% (4)
1:3 ЧФР Клуж
2.7% (3)
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