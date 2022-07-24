Стадион: Савон Саномат Ареена
Ход матча
11'
25'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Али ЮсифНападающий
-
-
-
29 Ifeanyi Ani
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
КуПС
ХИФК
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|8 (1)
|0.53
|Икауниекс Янис
|4
|0.27
|Биспо Габриэл
|4
|0.27
|Попович Антон
|2 (1)
|0.13
|Де Паула Таллес
|2
|0.13
|Антви Клинтон
|1
|0.07
|Саволайнен Саку
|1
|0.07
|Ветели Йоона
|1
|0.07
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.07
|Оксанен Яакко
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|2
|0.13
|Али Юсиф
|1
|0.07
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.07
|Камавуака Уилсон
|1
|0.07
|Ерёменко Сергей
|1
|0.07
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.07
|Eetu Puro
|1
|0.07
|Куйянпяя Аату
|1
|0.07
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.07
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Томас Диого
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Биспо Габриэл
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Узочокву Хенри
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Сергей
|3
|1
|Маттила Сакари
|4
|0
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Маркканен Ээро
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Роберто Савио
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
|Fortuna Namputu
|1
|0
|Ifeanyi Ani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
3
43%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
5
29%
29%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
24
10
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
6
25%
3
30%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
4
17%
2
20%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
33%
2
8%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
2
22%
6
24%
61-75
1
11%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0
ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2
Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:0
|15
|11
|3
|1
|25 - 9
|36
|2.
|ХИК
|16
|10
|3
|3
|24 - 15
|33
|3.
|Хонка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Оулу
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|5.
|Хака
|15
|6
|4
|5
|25 - 27
|22
|6.
|Ильвес
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|7.
|СЯК Сейнайоки
|2:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|8.
|Интер Турку
|14
|5
|3
|6
|27 - 21
|18
|9.
|ВПС
|15
|5
|2
|8
|32 - 24
|17
|10.
|Мариехамн
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|11.
|Лахти
|0:2
|16
|3
|3
|10
|14 - 36
|12
|12.
|ХИФК
|0:1
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Оулу
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|5.
|Хака
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|7.
|СЯК Сейнайоки
|2:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|0:2
|7
|1
|1
|5
|3 - 14
|4
|11.
|ВПС
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|12.
|ХИФК
|0:1
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|8
|5
|0
|3
|25 - 11
|15
|3.
|КуПС
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Лахти
|0:2
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|8.
|Ильвес
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Интер Турку
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|СЯК Сейнайоки
|2:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|11.
|ХИФК
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Мариехамн
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
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