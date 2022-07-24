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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
КуПС
5:1
Конец матча
ХИФК
0'
10' Желтая карточка
Роберто Савио
1:0
25' Гол
Оксанен Яакко
2:0
48' Гол
Антви Клинтон
2:1
53' Гол
Маркканен Ээро
3:1
64' Гол
Каррильо Даниэль
4:1
66' Гол
Биспо Габриэл
83' Желтая карточка
Fortuna Namputu
5:1
89' Гол
Вяйринен Тим
90'+3
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
23
Каррильо
Даниэль
II
19
Биспо
Габриэл
10
Икауниекс
Янис
13
Оксанен
Яакко
30
Валенчич
Филип
29
Хаарала
Сантери
25
Антви
Клинтон
22
Ramilson
Almeida
15
Jesse
Nikki
3
Маттила
Сакари
4
Клинкенберг
Дан
88
Хинг-Гловер
Макарио
24
Fortuna
Namputu
10
Ерёменко
Сергей
35
Роберто
Савио
6
Малоло
Обед
9
Маркканен
Ээро
27
Michael
Bakare
КуПС
ХИФК

История личных встреч

КуПС
ХИФК

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

В
0:1
В
0:0
В
0:0
В
1:5
В
3:2
В
0:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
1:4
В
2:1
В
0:2
В
1:0
В
3:2
В
1:3
В
2:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 9 (1) 0.6
Биспо Габриэл 5 0.33
Икауниекс Янис 4 0.27
Попович Антон 2 (1) 0.13
Де Паула Таллес 2 0.13
Антви Клинтон 2 0.13
Саволайнен Саку 1 0.07
Ветели Йоона 1 0.07
Каррильо Даниэль II 1 0.07
Дальстрем Себастьян 1 0.07
Оксанен Яакко 1 0.07
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Хаарала Сантери 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.2
Али Юсиф 1 0.07
Хинг-Гловер Макарио 1 0.07
Маттила Сакари 1 (1) 0.07
Камавуака Уилсон 1 0.07
Ерёменко Сергей 1 0.07
Eetu Puro 1 0.07
Куйянпяя Аату 1 0.07
Саэс Фелипе 1 (1) 0.07

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Рикардо Пауло 2 0
Томас Диого 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Биспо Габриэл 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Попович Антон 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Узочокву Хенри 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Сергей 3 1
Маттила Сакари 4 0
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Камавуака Уилсон 2 0
Маркканен Ээро 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Роберто Савио 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Ifeanyi Ani 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
15%
3
38%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
25%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
5
29%
29%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
11
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
6
21%
3
27%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
3
10%
3
27%
46-60
7
24%
2
18%
61-75
5
17%
2
18%
76-90

Пропущено

10
30
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
3
30%
2
7%
1-15
1
10%
6
20%
16-30
1
10%
3
10%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
2
20%
8
27%
61-75
1
10%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0
ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2
Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 15 11 3 1 29 - 10 36
2. ХИК 16 10 3 3 24 - 15 33
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Оулу 15 7 3 5 22 - 22 24
5. Хака 15 6 4 5 25 - 27 22
6. Ильвес 15 5 4 6 22 - 23 19
7. СЯК Сейнайоки 15 5 4 6 20 - 25 19
8. Интер Турку 14 5 3 6 27 - 21 18
9. ВПС 15 5 2 8 32 - 24 17
10. Мариехамн 15 3 6 6 16 - 23 15
11. Лахти 16 3 3 10 15 - 37 12
12. ХИФК 15 1 4 10 11 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 8 7 1 0 20 - 5 22
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Оулу 8 4 2 2 12 - 14 14
5. Хака 7 4 2 1 12 - 10 14
6. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
7. СЯК Сейнайоки 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 7 1 1 5 4 - 15 4
11. ВПС 7 0 2 5 7 - 13 2
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 8 5 0 3 25 - 11 15
3. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 8 2 2 4 13 - 17 8
8. Ильвес 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Интер Турку 7 2 1 4 12 - 12 7
10. СЯК Сейнайоки 7 2 1 4 7 - 13 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 8 1 2 5 8 - 15 5
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    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Оксанен Яакко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Роберто Савио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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