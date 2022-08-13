Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0'
1:0
19' ГолМанкузо Леонардо
34' Желтая карточкаБазелли Даниэле
35' Желтая карточкаДезогус Якопо
1:1
90' ГолПерейро Гастон
90'+7
Ход матча
19'
34'
35'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
33
Оберт
Адам
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лелла НунциоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Комо
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкузо Леонардо
|1
|1
|Бланко Алехандро
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дезогус Якопо
|1
|0
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4
Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3
Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Палермо
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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