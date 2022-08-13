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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Комо
1:1
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
19' Гол
Манкузо Леонардо
34' Желтая карточка
Базелли Даниэле
35' Желтая карточка
Дезогус Якопо
1:1
90' Гол
Перейро Гастон
90'+7

Ход матча

19'
Манкузо Леонардо
(Бланко Алехандро)
1:0
34'
Базелли Даниэле
 
35'
 
Дезогус Якопо
53'
Арригони Томмазо
Базелли Даниэле
 
55'
 
Лападула Джанлука
Дезогус Якопо
55'
 
Нандес Найтан
Дейола Алессандро
67'
 
Перейро Гастон
Паволетти Леонардо
67'
Кабаши Элвис
Бланко Алехандро
 
68'
Бертончини Давиде
Париджини Витторио
 
77'
Каньяно Андреа
Иоанну Николас
 
77'
Габриеллони Алессандро
Манкузо Леонардо
 
84'
 
Рог Марко
Виола Николас
90'
1:1
Перейро Гастон
(Рог Марко)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Новости
1
Гидотти
Симоне
6
Иовин
Алессио
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
14
Беллемо
Алессандро
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
3
Гольданига
Эдоардо
33
Оберт
Адам
28
Дзаппа
Габриэле
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
10
Виола
Николас
77
Лувумбо
Зито
30
Паволетти
Леонардо
17
Дезогус
Якопо
Комо
4-4-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

Комо
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 1 1
Бланко Алехандро 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дезогус Якопо 1 0

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4
Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3
Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
7. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Перуджа 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
7. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Перуджа 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Палермо 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Перуджа 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Дезогус Якопо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Базелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Комо 1:1 Кальяри онлайн

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