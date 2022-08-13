Стадион: Ренцо Барбера
0'
4' Желтая карточкаИаннони Эдоардо
12' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
23' Красная карточкаЛизи Франческо
1:0
25' ПенальтиБрунори Маттео
32' Желтая карточкаRoberto Floriano
34' Желтая карточкаВулич Милош
52' Желтая карточкаКуан Кристиан
56' Желтая карточкаКурадо Маркос
2:0
68' ГолЭлия Сальваторе
81' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
Ход матча
23'
25'
1:0
32'
34'
52'
56'
68'
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вано МикелеНападающий
-
22 Моро ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Палермо
Перуджа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|1 (1)
|1
|Элия Сальваторе
|1
|1
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Roberto Floriano
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|0
|1
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|Курадо Маркос
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Куан Кристиан
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0
Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1 Авеллино - Палермо 1:2 Палермо - Вибонезе 3:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2
Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Палермо
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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