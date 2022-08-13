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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Палермо
2:0
Конец матча
Перуджа
0'
4' Желтая карточка
Ианнони Эдоардо
12' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
23' Красная карточка
Лизи Франческо
1:0
25' Пенальти
Брунори Маттео
32' Желтая карточка
Roberto Floriano
34' Желтая карточка
Вулич Милош
52' Желтая карточка
Куан Кристиан
56' Желтая карточка
Курадо Маркос
2:0
68' Гол
Элия Сальваторе
81' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
90'+5

Ход матча

4'
 
Ианнони Эдоардо
12'
 
Дель Орко Кристиан
23'
 
Лизи Франческо
25'
Брунори Маттео
1:0
32'
Roberto Floriano
 
34'
 
Вулич Милош
36'
 
Ди Серио Джузеппе
Ригетти Самуэле
46'
Солери Эдоардо
Roberto Floriano
 
52'
 
Куан Кристиан
56'
 
Курадо Маркос
60'
Стоппа Маттео
Nicolo Valente
 
65'
Кривелло Роберто
Сала Марко
 
68'
Элия Сальваторе
(Брунори Маттео)
2:0
71'
 
Оливьери Марко
Мелькьорри Федерико
71'
 
Пас Йеферсон
Ианнони Эдоардо
81'
Неделчару Ионуц
 
87'
 
Анджелла Габриэле
Курадо Маркос
87'
 
Гион Андреа
Вулич Милош
90'
Пьероцци Эдоардо
Элия Сальваторе
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
3
Сала
Марко
21
Дамьяни
Самуэле
14
Бро
Жереми
77
Элия
Сальваторе
7
Roberto
Floriano
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
3
Ригетти
Самуэле
4
Ианнони
Эдоардо
7
Вулич
Милош
28
Куан
Кристиан
23
Лизи
Франческо
9
Мелькьорри
Федерико
Палермо
4-2-3-1
Перуджа
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Перуджа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
4:1
СB
1:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 1 (1) 1
Элия Сальваторе 1 1
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 0 1
Дель Орко Кристиан 1 0
Курадо Маркос 1 0
Вулич Милош 1 0
Куан Кристиан 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0
Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1 Авеллино - Палермо 1:2 Палермо - Вибонезе 3:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2
Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
7. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
7. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Палермо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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